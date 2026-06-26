Еще 10 населенных пунктов Псковской области стали участниками догазификации

Газовая инфраструктура в Псковском регионе будет расширена в этом году. В президентскую программу догазификации включены 10 новых населенных пунктов для подключения 1 462 домовладений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в АО «Газпром газораспределение Псков», на старте программы в 2021 году ее участниками стали 131 населенных пунктов. В настоящее время география догазификации увеличена до 173 населенных пунктов в 17 муниципалитетах.

Теперь возможность бесплатно подвести газ до своих земельных участков получили жители деревень Солоново, Чужбино, Паклино и Коренцы Псковского муниципального округа, деревень Баландино и Поречье Великолукского округа, деревни Сенно Печорского округа, деревень Опухлики и Чижевщина Невельского округа и деревни Ногино Островского округа.

Подать заявку на догазификацию можно онлайн на сайте Единого оператора газификации России , с помощью портала «Госуслуги» или сайта «Газпром газораспределение Псков», а также лично обратившись в Единый клиентский центр псковских газовых компаний или отделение МФЦ.

К заявке требуется приложить документы, подтверждающие право собственности на дом и земельный участок, ситуационный план участка, копии паспорта, СНИЛС собственника.

Также на сайте Единого оператора газификации России с помощью калькулятора можно рассчитать предварительную стоимость всех необходимых работ в границах участка и подготовке дома к подключению.

Ускорить газификацию домовладений позволяет заключение комплексных договоров. Комплексная газификация включает в себя одновременное строительство сетей до участка, подготовку эскиза по внутренним работам, рекомендации специалистов по подбору и монтажу газового оборудования, приборов учета и контроля газа, строительство внутренних сетей и пусконаладочные работы.

Напомним, 21 льготная категория граждан может воспользоваться региональными мерами социальной поддержки. Среди получателей субсидии многодетные семьи, участники специальной военной операции и члены их семей, ветераны боевых действий, семьи с детьми-инвалидами. В Псковской области размер субсидий составляет 100 тысяч рублей. Для уточнения категории и оформления субсидии нужно обратиться в социальную службу по месту проживания.

«Мы продолжаем выполнять все основные наши задачи по догазификации, поставленные перед компанией в 2026 году – это дальнейшее увеличение и развитие газовой инфраструктуры региона, газификация новых населенных пунктов, социальных и промышленных объектов, повышение качества и надежности газоснабжения. В настоящее время у почти 17 тысяч жителей Псковской области уже исполнены заявки на догазификацию - газопровод бесплатно подведен до границ земельного участка, из них более 8,7 тысячи потребителей уже пользуются природным сетевым газом», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Ранее в президентскую программу догазификации включили 17 новых населенных пунктов Псковской области для подключения 555 домовладений.