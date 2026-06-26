Еще 10 населенных пунктов Псковской области стали участниками догазификации

Газовая инфраструктура в Псковском регионе будет расширена в этом году. В президентскую программу догазификации включены 10 новых населенных пунктов для подключения 1 462 домовладений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в АО «Газпром газораспределение Псков», на старте программы в 2021 году ее участниками стали 131 населенных пунктов. В настоящее время география догазификации увеличена до 173 населенных пунктов в 17 муниципалитетах.
Теперь возможность бесплатно подвести газ до своих земельных участков получили жители деревень Солоново, Чужбино, Паклино и Коренцы Псковского муниципального округа, деревень Баландино и Поречье Великолукского округа, деревни Сенно Печорского округа, деревень Опухлики и Чижевщина Невельского округа и деревни Ногино Островского округа.
Подать заявку на догазификацию можно онлайн на сайте Единого оператора газификации России, с помощью портала «Госуслуги» или сайта «Газпром газораспределение Псков», а также лично обратившись в Единый клиентский центр псковских газовых компаний или отделение МФЦ.
К заявке требуется приложить документы, подтверждающие право собственности на дом и земельный участок, ситуационный план участка, копии паспорта, СНИЛС собственника.
Также на сайте Единого оператора газификации России с помощью калькулятора можно рассчитать предварительную стоимость всех необходимых работ в границах участка и подготовке дома к подключению.
Ускорить газификацию домовладений позволяет заключение комплексных договоров. Комплексная газификация включает в себя одновременное строительство сетей до участка, подготовку эскиза по внутренним работам, рекомендации специалистов по подбору и монтажу газового оборудования, приборов учета и контроля газа, строительство внутренних сетей и пусконаладочные работы.
Напомним, 21 льготная категория граждан может воспользоваться региональными мерами социальной поддержки. Среди получателей субсидии многодетные семьи, участники специальной военной операции и члены их семей, ветераны боевых действий, семьи с детьми-инвалидами. В Псковской области размер субсидий составляет 100 тысяч рублей. Для уточнения категории и оформления субсидии нужно обратиться в социальную службу по месту проживания.
Ранее в президентскую программу догазификации включили 17 новых населенных пунктов Псковской области для подключения 555 домовладений.