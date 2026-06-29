 
ЖКХ

В Пскове завершают перевод микрорайона «Лисьи Горки» на центральную систему водоснабжения

0

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» приступило к завершающему этапу подключения микрорайона «Лисьи Горки» к центральной системе городского водоснабжения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.

История проблемного водоснабжения поселка Лисьи Горки насчитывает несколько десятилетий. Изначально подземный водозабор там был устроен с нарушениями технологии, жители были вынуждены пользоваться водой несоответствующего качества. «Горводоканал» периодически осуществлял промывку сетей, но это не решало глобальной проблемы качественного водоснабжения поселка.

В результате специалисты приняли решение подсоединить микрорайон к системе городского водоснабжения. В прошлом году была осуществлена врезка в существующий водовод и проложены две трубы д-160 мм вдоль улицы Николая Васильева. В текущем году подрядчик ООО «Дорспецстрой» поменял большую часть разводящих сетей в поселке на новые полиэтиленовые трубы и проложил водопроводную сеть по улице Светлой. Кроме того, на вновь проложенных сетях установлено 17 гидрантов для целей обеспечения возможного пожаротушения.

Общая протяженность нового кольцевого водоснабжения составила более 3,5 километра. 

По словам главного инженера муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Андрея Алябьева, в настоящее время большая часть вновь устроенных сетей промыта и продезинфицирована, так что уже сейчас многие абоненты микрорайона пользуются водой из городской системы водоснабжения, которая безопасна для потребления и полностью соответствует требованиям СанПиН.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026