В Пскове завершают перевод микрорайона «Лисьи Горки» на центральную систему водоснабжения

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» приступило к завершающему этапу подключения микрорайона «Лисьи Горки» к центральной системе городского водоснабжения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.

История проблемного водоснабжения поселка Лисьи Горки насчитывает несколько десятилетий. Изначально подземный водозабор там был устроен с нарушениями технологии, жители были вынуждены пользоваться водой несоответствующего качества. «Горводоканал» периодически осуществлял промывку сетей, но это не решало глобальной проблемы качественного водоснабжения поселка.

В результате специалисты приняли решение подсоединить микрорайон к системе городского водоснабжения. В прошлом году была осуществлена врезка в существующий водовод и проложены две трубы д-160 мм вдоль улицы Николая Васильева. В текущем году подрядчик ООО «Дорспецстрой» поменял большую часть разводящих сетей в поселке на новые полиэтиленовые трубы и проложил водопроводную сеть по улице Светлой. Кроме того, на вновь проложенных сетях установлено 17 гидрантов для целей обеспечения возможного пожаротушения.

Общая протяженность нового кольцевого водоснабжения составила более 3,5 километра.

По словам главного инженера муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Андрея Алябьева, в настоящее время большая часть вновь устроенных сетей промыта и продезинфицирована, так что уже сейчас многие абоненты микрорайона пользуются водой из городской системы водоснабжения, которая безопасна для потребления и полностью соответствует требованиям СанПиН.