Великолукскую «управляйку» через суд хотят обязать обслуживать насосную станцию 

Арбитражный суд Псковской области рассмотрит иск администрации города Великие Луки к ООО «УК «Заречный район» о принятии в собственность для надлежащего обслуживания здания повышательной насосной станции, расположенной по адресу: Великие Луки, ул. Маршала Жукова, д. 16, корп. 1. Судебное заседание назначено на 15 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

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Администрация города владеет квартирой в многоквартирном доме (МКД) по указанному адресу. Управление домом осуществляет управляющая компания. Общество направило МУП «Тепловые сети» уведомление об отказе продлевать договор теплоснабжения, поскольку собственники перешли на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями.

Вместе с тем администрация указывает, что расторжение договора приведет к отключению насосной станции от системы теплоснабжения, что негативно скажется на водоснабжении жильцов МКД. Повысительная насосная станция была построена для обеспечения водоснабжения МКД и находится на земельном участке, принадлежащем дому. Администрация утверждает, что станция была запланирована и построена как единый объект с МКД, поэтому она должна стать частью общего имущества собственников и обслуживаться управляющей компанией.

Управляющая компания отказалась содержать станцию, ссылаясь на отсутствие данных о ее включении в состав общего имущества МКД. Отказ стал основанием для подачи иска в суд.