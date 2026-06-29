Центр, Любятово и Запсковье получат горячую воду до конца дня

«Псковские тепловые сети» сегодня начали подачу горячей воды более чем половине жителей Пскова после завершения двухнедельных профилактических работ, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото: «Псковские тепловые сети»

За последние две недели специалисты предприятия ликвидировали более двух десятков утечек, которые они выявили в ходе гидравлических испытаний. Сотрудники провели 14 бессонных ночей и отработали сверхурочно, чтобы вернуть горячую воду в город, подчеркнули в ПТС и отметили, что при этом жители домов с газовыми колонками жаловались на работу бригад в вечернее время, а соседи без горячей воды, наоборот, готовы были помогать энергетикам.

Сегодня около девяти часов утра предприятие растопило котельную СВПУ. Представители «Псковских тепловых сетей» объяснили, почему специалисты не начали растапливать котел еще в воскресенье.

«Мы не сами добываем газ, поэтому самовольно сорвать пломбы и открыть вентили не имеем права. Прежде чем вернуть в котлы голубое топливо, к нам должны приехать представители газовиков, которые сличают показания приборов учета, удаляют пломбы и дают письменное разрешение на запуск котельной в работу», — пояснили в ПТС.

В настоящий момент котельная СВПУ выходит на рабочие параметры, а энергетики разогревают теплоноситель до необходимой температуры. Через пару часов бригады «Псковских тепловых сетей» откроют сопла центральных и индивидуальных тепловых пунктов. Предприятие заранее оповестило управляющие организации о запуске горячего водоснабжения, однако энергетики не берутся прогнозировать скорость работы смежников.

Вечером «Псковские тепловые сети» подготовят полный отчет о том, какую работу выполнили специалисты. Жители микрорайонов Центр, Любятово и Запсковье получат горячую воду в течение сегодняшнего дня.