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Центр, Любятово и Запсковье получат горячую воду до конца дня

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«Псковские тепловые сети» сегодня начали подачу горячей воды более чем половине жителей Пскова после завершения двухнедельных профилактических работ, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото: «Псковские тепловые сети»

За последние две недели специалисты предприятия ликвидировали более двух десятков утечек, которые они выявили в ходе гидравлических испытаний. Сотрудники провели 14 бессонных ночей и отработали сверхурочно, чтобы вернуть горячую воду в город, подчеркнули в ПТС и отметили, что при этом жители домов с газовыми колонками жаловались на работу бригад в вечернее время, а соседи без горячей воды, наоборот, готовы были помогать энергетикам.

Сегодня около девяти часов утра предприятие растопило котельную СВПУ. Представители «Псковских тепловых сетей» объяснили, почему специалисты не начали растапливать котел еще в воскресенье. 

«Мы не сами добываем газ, поэтому самовольно сорвать пломбы и открыть вентили не имеем права. Прежде чем вернуть в котлы голубое топливо, к нам должны приехать представители газовиков, которые сличают показания приборов учета, удаляют пломбы и дают письменное разрешение на запуск котельной в работу», — пояснили в ПТС.

В настоящий момент котельная СВПУ выходит на рабочие параметры, а энергетики разогревают теплоноситель до необходимой температуры. Через пару часов бригады «Псковских тепловых сетей» откроют сопла центральных и индивидуальных тепловых пунктов. Предприятие заранее оповестило управляющие организации о запуске горячего водоснабжения, однако энергетики не берутся прогнозировать скорость работы смежников.

Вечером «Псковские тепловые сети» подготовят полный отчет о том, какую работу выполнили специалисты. Жители микрорайонов Центр, Любятово и Запсковье получат горячую воду в течение сегодняшнего дня.

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