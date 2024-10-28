ЖКХ

«Единая Россия» проведет в Пскове неделю приемов граждан по вопросам ЖКХ

Тематическая неделя приемов граждан пройдет в Псковской области с 5 по 8 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

С 5 по 8 ноября в региональной и местных общественных приемных партии «Единая Россия» пройдет неделя приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Приемы проведут партийные депутаты, а также представители профильных ведомств.

5 ноября с 10.00 до 12.00 в региональной общественной приемной по адресу: город Псков, улица Гоголя, дом 9 прием проведут руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян и депутат Псковского областного Собрания Виктор Остренко. С 14.00 до 17.00 посетителей в этот день будет принимать депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева.

6 ноября с 10.00 до 12.00 прием проведет депутат Псковского областного Собрания Александр Братчиков, а с 14.00 до 16.00 депутат Псковской городской Думы Константин Болотин.

7 ноября с 10.00 до 12.00 прием проведет депутаты Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

8 ноября с 10.00 до 12.00 прием проведет член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов и представители ассоциации юристов Псковской области.

Уточнить информацию о графике приемов, а также записаться на прием можно у специалистов Региональной общественной приемной по телефону: 8 (8112) 66-25-12 - в Пскове, 8 (81153) 4-80-11 - в Великих Луках.

Отметим, вопросы жилищно-коммунального хозяйства — одна из самых горячих тем обращений в общественные приемные «Единой России» и лидер по поступлению предложений в народную программу. В среднем каждое четвертое обращение связано с этой сферой. По итогам недели приемов вопросы будут обобщены и вынесены на обсуждение с профильным ведомством.