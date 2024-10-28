ЖКХ

Без рисков: перейти на цифровые квитанции предлагает псковский «Горводоканал»

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» призывает своих абонентов внимательно проверять квитанции, приходящие в почтовый ящик. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.

Случаи распространения поддельных квитанций на оплату ЖКУ участились в Псковской области, а также в соседних регионах. Сфабрикованные документы практически не отличить от настоящих. Уловка в том, что квитанции содержат подменные реквизиты и QR-коды. Многие платят за услуги ЖКХ, уже по привычке отсканировав код. Только теперь абоненты рискуют отправить деньги мошенникам, заметили на предприятии.

Более того, QR-код на ложной квитанции может содержать ссылку для загрузки вредоносного программного обеспечения с предоставлением удаленного доступа к приложениям банка и «Госуслуг» плательщиков.

В «Горводоканале» напомнили, как не стать жертвой мошенников.

Во-первых, можно распознать схему поддельной квитанции. Нужно обратить внимание на название организации (оно может незначительно отличаться поставщика ресурсов или УК), сверить реквизиты с теми, по которым абонент обычно платил за услуги ЖКХ, вчитаться в описание самих услуг.

Во-вторых, абоненты вправе полностью отказаться от бумажных квитанций и получать электронные. Если квитанция – электронная, то принадлежность официального электронного адреса и сайта предприятия легко устанавливается, а значит и достоверность платежки не вызовет сомнений. Такую квитанцию невозможно подделать, она носит конфиденциальный характер. Контролирующие органы и органы соцзащиты давно принимают информацию о расчетах в электронном виде. Подлинность цифровой квитанции не уступает бумажной, подчеркнули специалисты.

В «Горводоканале» рассказали, что на сегодняшний день порядка трех тысяч абонентов уже перешли на электронные квитанции за водоснабжение и водоотведение. Для тех, кто выбрал цифровой платежный документ, действует бонус: оплата счетов без комиссии.

Перейти на цифровую квитанцию можно на сайте «Горводоканала». В личном кабинете нужно просто отметить галочкой согласие на получение электронных кавитаций.