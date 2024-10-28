ЖКХ

Лицензирование экотехнопарка запланировано на первый квартал 2025 года

Лицензирование экотехнопарка, строительство которого ведется в Палкинском районе, запланировано на первый квартал 2025 года. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с парламентского часа, посвящённого обращению с ТКО, который проходит в рамках сессии областного Собрания 31 октября.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Прогнозируемыми сроками окончания строительства экотехнопарка поинтересовался спикер регионального парламента Александр Котов.

«Ставим задачу подрядчику всю технику завершить до конца года. Пусконаладочные работы и лицензирование планируется провести в первом квартале 2025 года», - ответила врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева.