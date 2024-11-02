ЖКХ

Способы передать показания счетчиков газа онлайн перечислили псковичам

Активная профилактическая и уведомительная работа, проводимая сотрудниками ООО «Газпром межрегионгаз Псков» с потребителями газа, направлена на максимальное сокращение задолженности и 100% сбор платежей за газ в 2024 году. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков», уровень оплаты природного газа населением Псковской области за 10 месяцев 2024 сопоставим с аналогичным периодом 2023 года.

Самый действенный способ не допустить проблем с газоснабжением, избежать образования новых долгов и сэкономить собственные средства: оплачивать потребленный газ до 10 числа каждого месяца и передавать показания приборов учета до последнего числа месяца, подчеркнули в компании.

Вовремя передавать показания счетчиков, формировать и оперативно оплачивать квитанции за газ как за себя, так и за пожилых родственников - просто и удобно с помощью электронных сервисов ООО «Газпром межрегионгаз Псков»:

личный кабинет абонента «Мой Газ» или «PayGas»;

мобильное приложение «Газ Онлайн» и «Оплата за газ»;

Также в сервисе «Личный кабинет» можно воспользоваться обратной связью и получить ответы на интересующие вопросы.

Уточнить наличие задолженности можно по телефонам колл-центра: 59-50-50 или 8-800-350-59-01.