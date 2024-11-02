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Способы передать показания счетчиков газа онлайн перечислили псковичам

07.11.2024 13:26|ПсковКомментариев: 0

Активная профилактическая и уведомительная работа, проводимая сотрудниками ООО «Газпром межрегионгаз Псков» с потребителями газа, направлена на максимальное сокращение задолженности и 100% сбор платежей за газ в 2024 году. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков», уровень оплаты природного газа населением Псковской области за 10 месяцев 2024 сопоставим с аналогичным периодом 2023 года. 

Самый действенный способ не допустить проблем с газоснабжением, избежать образования новых долгов и сэкономить собственные средства: оплачивать потребленный газ до 10 числа каждого месяца и передавать показания приборов учета до последнего числа месяца, подчеркнули в компании. 

Вовремя передавать показания счетчиков, формировать и оперативно оплачивать квитанции за газ как за себя, так и за пожилых родственников - просто и удобно с помощью электронных сервисов ООО «Газпром межрегионгаз Псков»:

  • личный кабинет абонента «Мой Газ» или «PayGas»;
  • мобильное приложение «Газ Онлайн» и «Оплата за газ»;

Также в сервисе «Личный кабинет» можно воспользоваться обратной связью и получить ответы на интересующие вопросы.

Уточнить наличие задолженности можно по телефонам колл-центра: 59-50-50 или 8-800-350-59-01.

«Мы уделяем большое внимание качеству обслуживания наших абонентов. Развиваем наши клиентские сервисы, в том числе и дистанционные, которые дают абонентам возможность экономить свое время, всегда иметь под рукой информацию о своем лицевом счете и оплачивать потребленный газ без комиссии», - отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров.
Теги: #Газпром межрегионгаз Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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