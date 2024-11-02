ЖКХ

ООО «Экогрупп» выявило в Псковской области свыше 100 юрлиц без договора

По результатам проверок, проведенных региональным оператором по обращению с ТКО ООО «Экогрупп», на сегодняшний день выявлено 101 юридическое лицо без договора. В добровольном порядке заключили договор 13 компаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

«В соответствии с действующим законодательством, юридические лица, которые не заключили договор на оказание услуги "обращение с ТКО", могут быть привлечены к административной ответственности. Сумма штрафа может достигать вплоть до 400 000 рублей, а срок приостановки деятельности - до 90 дней», - напомнили в ООО «Экогрупп», попросив обратить внимание на данную информацию и принять соответствующие меры.

Компания «Экогрупп» готова предоставить необходимую информацию и помощь в заключении договора, отметили в организации.

По данным вопросам можно обратиться на официальную почту: ecogrupp@tko60.ru или в офисы обслуживания по адресам:

180004, город Псков, улица Металлистов, дом №18 (3 этаж),

182104, город Великие Луки, Речной проезд, дом №4А.

С перечнем документов, необходимых для заключения договора, можно ознакомиться на сайте в разделе «Документы для юридических лиц».