ЖКХ

Армен Мнацаканян: Нужен мощнейший аудит всей системы ЖКХ

В России необходимо провести основательный аудит всей системы ЖКХ, заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

Россияне, в том числе жители Псковской области, страдают от регулярных коммунальных аварий — трубы для водо- и теплоснабжения многих домов не меняли со времен СССР, и срок их службы давно прошел. По мнению парламентария, для решения проблемы ветхих сетей нужны комплексные меры и основательный подход.

«Надо понимать, насколько эффективно работает наше ЖКХ. Я считаю, что нам надо делать мощнейший аудит всей системы ЖКХ, начиная от водоснабжения, отопления и горячей, холодной воды. У нас потери сумасшедшие. Мы иногда топим воздух. Мы должны прийти к тому, чтобы понимать, если мы платим за тепло, почему платим именно сейчас? Почему на улице -20, а у нас батарея холодная? Почему на улице +10, а у нас батарея горячая?» - обозначил позицию Армен Мнацаканян и добавил, что при этом тариф на оказание услуг должен быть экономически обоснованным и достаточным для того, чтобы ресурсоснабжающие предприятия не работали в убыток.

«Надо тарифную политику, которая у нас есть в государстве, привести в нормальное состояние. Зачастую наши энергосберегающие и энергоснабжающие организации работают себе в убыток, а вот этого не должно быть», - заключил парламентарий.