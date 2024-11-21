ЖКХ

Некоторые старые дома не попадают в программу капремонта — Андрей Михайлов

Как в Острове и Островском районе решаются проблемы с ремонтом домов, принадлежность которых не определена, рассказал депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«На сегодняшний день, по прошествии лет после появления Фонда капительного ремонта Псковской области, можно сказать, что проблематика, которая существовала (текущие крыши, запахи из подвалов), в большей части решена. Единственное, у нас есть жилые дома (особенно в районах), которые брошены, их принадлежность не определена, необходимо принятие на баланс муниципалитета, чтобы включать их в капремонт», - рассказал депутат.

С этой проблемой сейчас работают. Юридически Фонд капитального ремонта Псковской области не может эти дома включить в перечень для проведения работ, поэтому фактически в этих домах ничего не делается.

«Люди за это не платят, но они там проживают. Сейчас уже неважно, кто им это жилье выдавал. Наша задача - систематизировать и бегом включать эти дома в план капремонта», - подчеркнул Андрей Михайлов.