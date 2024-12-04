ЖКХ

Отключение тепла и горячей воды в Острове-3 связано с переключением на постоянную схему подачи тепловой энергии

Отключение тепла и горячей воды в Острове-3 связано с переключением на постоянную схему подачи тепловой энергии. Об этом глава Островского района Дмитрий Быстров сообщил в своем Telegram-канале.

При реализации проекта по комплексной модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории Острова-3 был произведён демонтаж старой существующей теплосети.

«Чтобы начать отопительный сезон до наступления зимних холодов, пришлось организовывать систему подачи тепловых ресурсов по временной схеме. Сейчас поэтапно происходит переключение временной схемы на постоянную. Переключение подачи тепловой энергии на каждом из 12-ти участков на территории городка и воинской части связано с полным сливом теплоносителя из общей системы, а затем обратным заполнением. Это требует значительного времени (не менее 4-х часов)», - рассказал Дмитрий Быстров.

Он отметил, что повторная запитка всей системы – это, как начало отопительного сезона, выполняется такой же большой объём работ.

«Технологически одновременной подачи тепла во все дома при переключениях схемы добиться невозможно. Каждый раз требуется некоторое время на пуско-наладочные работы. Большой комплекс работ здесь ложится на специалистов управляющей организации по развоздушиванию систем в домах с верхней разводкой системы отопления. Поэтому выполнение работ зависит от оперативности сообщения жителями проблемных вопросов. Нам понятны, и мы разделяем недовольство жителей Острова-3, но до полного переключения участков магистральной тепловой сети на постоянную схему, технологические отключения неизбежны. При последующих отключениях жители будут заблаговременно оповещаться, а число специалистов управляющей компании для выполнения работ в самих многоквартирных домах будет увеличено», - заключил Дмитрий Быстров.