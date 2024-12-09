ЖКХ

Семь плюсов своевременной оплаты газа назвали псковичам

Производить оплату за потребленный газ необходимо до 10 числа месяца, следующего за отчетным. В соответствии с действующим законодательством поставщик вправе ограничить поставку газа злостным неплательщикам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Фото: ООО «Газпром межрегионгаз Псков»

Оплатить газ без комиссии и передать показания счётчика можно с помощью сервиса «Личный кабинет» или мобильного приложения «Мой Газ». Оно доступно в интернет-магазинах App Store («Газ Онлайн») и Google Play («Оплата за газ»).

Для передачи показаний счетчика без проведения оплаты можно воспользоваться Telegram-ботом компании.