«Дневной дозор»: Отключение ЖКУ у абонентов-должников — «за» и «против»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Отключение ЖКУ у абонентов-должников — за и против». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
На днях председатель совета директоров «Росводоканала» Максим Широков предложил отключать россиян от водоснабжения за долги по платежам. Если быть точнее, он высказал мнение, что правительству России необходимо предоставить работающим в сфере ЖКХ компаниям больше возможностей для отключения водоснабжения должникам, поскольку любой неплатеж, особенно в тарифном бизнесе, мгновенно подрезает ресурсоснабжающей организации крылья. «Росводоканал» стимулирует потребителей погашать задолженность в досудебном порядке, но из-за новых изменений в законодательстве процесс взыскания долгов стал дороже: одна только пошлина при обращении в суд выросла в 10 раз. В связи с этим компания передала на рассмотрение правительства, Госдумы и Минстроя ряд мер, которые позволят улучшить собираемость долгов в сфере ЖКХ. В частности, предлагается изменить расчет пени, привязать его к ключевой ставке Центробанка и расширить возможности для отключения должников.
Надо сказать, тема долгов за жилищно-коммунальные услуги стара как мир. С проблемой неуплаты со стороны физических и юридических лиц сталкиваются не только водоснабжающие, но и теплоснабжающие организации, газовые компании, энергетики. Многие государства идут по пути повышения тарифов. Такая практика, в частности, применялась в странах постсоветского пространства. Например, в Прибалтике, где тарифы резко повысили еще в 90-е. Это настолько ударило по кошелькам граждан, что многие стали мыть посуду не под проточной водой, а набирая воду в раковину, а кто-то, чтобы не платить за центральное отопление, перешел на буржуйку.
По пути повышения тарифов идет и Россия, правда рост этот растянут во времени. Кто-то не платит, потому что не хочет — им легче взять кредит на последний айфон, чем оплачивать коммуналку. А кто-то попросту не может платить за ЖКУ, потому что нет денег. Парадокс еще и в том, что некоторые категории граждан имеют право на компенсацию от государства при оплате коммуналки, но не получают ее, потому что знать о ней не знают. Так или иначе, недополучая платежи за свои услуги, ресурсоснабжающие организации не могут полноценно заниматься модернизацией, вкладываться в свою инфраструктуру и ремонтировать вышедшее из строя оборудование. Как следствие — возникают аварии, из-за которых люди остаются без тепла, света и без воды. Даже те, кто исправно платит. И получается порочный круг, где одно зависит от другого. Как его разорвать? Являются панацеей такие методы как отключение услуги у должников? Насколько такие методы воспитания платежной дисциплины у абонентов реальны, законны и гуманны, особенно если учесть, что зачастую должниками являются социальные учреждения? Реально ли отключать услугу у должника, не затрагивая добросовестных плательщиков? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Жилищно-коммунальные услуги — это небесплатное удовольствие, и за него надо платить, подчеркивает заместитель главы администрации города Пскова Алексей Саенко. В то же время он выступил против отключения должников. Регулярное и бесперебойное оказание услуг по водоснабжению, канализованию, тепло- и электроснабжению — это гарантия здоровья и безопасности граждан, подчеркнул Алексей Саенко.
Отключение услуги, конечно, мера действенная, но в отношении некоторых категорий граждан негуманная, отмечает глава Островского района Дмитрий Быстров. Есть люди, которые едва сводят концы с концами, и если выбирать, что важнее — накормить, обуть, одеть детей или оплатить коммуналку, то, конечно же, они выбирают первый вариант. В отношении таких граждан рубить с плеча неправильно, полагает глава Островского района (хотя в европейских странах с этим особо не церемонятся). А есть те, кто не имеет особых проблем с деньгами, но не платит за ЖКУ годами. Вот эту категорию, по его мнению, было бы не лишним воспитать путем отключения. Другой вопрос – как это осуществить технически.
Отключить водоснабжение в отдельно взятой квартире должника технически невозможно — придется отключать весь дом. А значит пострадают в том числе и те, кто исправно платит за услугу. Поэтому в утверждении такой меры на законодательном уровне директор псковского «Горводоканала» Константин Болотин не видит никакого смысла. Она будет работать только для людей, живущих в частных домах, у кого есть отдельный ввод, но таких на общем фоне немного. Также Константин Болотин рассказал, как «Горводоканал» борется с должниками и насколько в этом плане критична ситуация.
Коммунальные платежи — это целый «бич божий», отмечает глава объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов. Люди почему-то считают, что жилищно-коммунальные услуги оказываются сами собой: повернул кран — «о, тепленькая пошла», включил свет — в доме стало светло. А на самом-то деле это огромная махина, которую кто-то обслуживает. И за то, чтобы нам жилось комфортно, надо платить. Кто-то не платит за коммуналку не потому, что не может, а потому что не хочет. И вот как раз в отношении данной категории граждан Сергей Вострецов считает справедливым вводить такую меру как отключение услуги.
Директор управляющей компании «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков считает такие методы как отключение коммунальных услуг негуманными. Если без электричества человек еще может прожить какое-то время, то без воды — нет. К тому же некоторые виды услуг чисто технически сложно отключить у должника, не затрагивая добросовестных плательщиков. Поэтому воспитывать у населения платежную дисциплину, по мнению Дмитрия Гусакова, надо другими методами.
У нас в стране запрещено издеваться над людьми, напомнил эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов, поэтому он категорически против того, чтобы отключать потребителей от какой-либо коммунальной услуги, если они задолжали.
Мнение тех, кто считает отключение у людей коммунальных услуг за долги негуманным, разделяет и временно исполняющая обязанности председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева. Намного более эффективно, по ее мнению, выстраивать системную работу предприятий по взысканию долгов как в досудебном, так и судебном порядке.
Фото: правительство Псковской области
За все надо платить — в том числе и за коммунальные услуги. В этом все наши сегодняшние спикеры были единодушны. Но практически никто не оправдывает таких методов воспитания неплательщиков как отключение электроэнергии, водоснабжения и других ЖКУ. В других странах это активно практикуется, а мы им уподобляться не должны, полагают наши собеседники. Единственным исключением, когда отключить услугу совсем не помешает, является ситуация, когда человек достаточно обеспечен финансово, но не платит коммуналку из вредности, из принципа или безответсвенности. В целом же предложение главы Росводоканала кажется популистским, незаконным, негуманным и не вполне реальным с точки зрения технического исполнения.
Татьяна Иванова