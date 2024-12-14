ЖКХ

«Дневной дозор»: Отключение ЖКУ у абонентов-должников — «за» и «против»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Отключение ЖКУ у абонентов-должников — за и против». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На днях председатель совета директоров «Росводоканала» Максим Широков предложил отключать россиян от водоснабжения за долги по платежам. Если быть точнее, он высказал мнение, что правительству России необходимо предоставить работающим в сфере ЖКХ компаниям больше возможностей для отключения водоснабжения должникам, поскольку любой неплатеж, особенно в тарифном бизнесе, мгновенно подрезает ресурсоснабжающей организации крылья. «Росводоканал» стимулирует потребителей погашать задолженность в досудебном порядке, но из-за новых изменений в законодательстве процесс взыскания долгов стал дороже: одна только пошлина при обращении в суд выросла в 10 раз. В связи с этим компания передала на рассмотрение правительства, Госдумы и Минстроя ряд мер, которые позволят улучшить собираемость долгов в сфере ЖКХ. В частности, предлагается изменить расчет пени, привязать его к ключевой ставке Центробанка и расширить возможности для отключения должников.

Надо сказать, тема долгов за жилищно-коммунальные услуги стара как мир. С проблемой неуплаты со стороны физических и юридических лиц сталкиваются не только водоснабжающие, но и теплоснабжающие организации, газовые компании, энергетики. Многие государства идут по пути повышения тарифов. Такая практика, в частности, применялась в странах постсоветского пространства. Например, в Прибалтике, где тарифы резко повысили еще в 90-е. Это настолько ударило по кошелькам граждан, что многие стали мыть посуду не под проточной водой, а набирая воду в раковину, а кто-то, чтобы не платить за центральное отопление, перешел на буржуйку.

По пути повышения тарифов идет и Россия, правда рост этот растянут во времени. Кто-то не платит, потому что не хочет — им легче взять кредит на последний айфон, чем оплачивать коммуналку. А кто-то попросту не может платить за ЖКУ, потому что нет денег. Парадокс еще и в том, что некоторые категории граждан имеют право на компенсацию от государства при оплате коммуналки, но не получают ее, потому что знать о ней не знают. Так или иначе, недополучая платежи за свои услуги, ресурсоснабжающие организации не могут полноценно заниматься модернизацией, вкладываться в свою инфраструктуру и ремонтировать вышедшее из строя оборудование. Как следствие — возникают аварии, из-за которых люди остаются без тепла, света и без воды. Даже те, кто исправно платит. И получается порочный круг, где одно зависит от другого. Как его разорвать? Являются панацеей такие методы как отключение услуги у должников? Насколько такие методы воспитания платежной дисциплины у абонентов реальны, законны и гуманны, особенно если учесть, что зачастую должниками являются социальные учреждения? Реально ли отключать услугу у должника, не затрагивая добросовестных плательщиков? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Жилищно-коммунальные услуги — это небесплатное удовольствие, и за него надо платить, подчеркивает заместитель главы администрации города Пскова Алексей Саенко. В то же время он выступил против отключения должников. Регулярное и бесперебойное оказание услуг по водоснабжению, канализованию, тепло- и электроснабжению — это гарантия здоровья и безопасности граждан, подчеркнул Алексей Саенко.

«Граждане, естественно, должны платить по счетам за использованные ресурсы. Но тем не менее водоснабжение, электроснабжение — это вопросы жизнеобеспечения граждан. Без воды граждан оставить ни в коем случае нельзя. Просто отключать воду, а пить-то что? Поэтому вопрос должен решаться в плоскости более надлежащего ведения претензионной работы. Это судебные решения и исполнение исполнительных листов, которые впоследствии накладывает суд. Есть идея введения единого платежа, в рамках которого собственники будут оплачивать один счет, который будет составляться из затрат на водоснабжение, на канализацию и иные ресурсы. В этом случае претензионную работу будет вести единый оператор».

Отключение услуги, конечно, мера действенная, но в отношении некоторых категорий граждан негуманная, отмечает глава Островского района Дмитрий Быстров. Есть люди, которые едва сводят концы с концами, и если выбирать, что важнее — накормить, обуть, одеть детей или оплатить коммуналку, то, конечно же, они выбирают первый вариант. В отношении таких граждан рубить с плеча неправильно, полагает глава Островского района (хотя в европейских странах с этим особо не церемонятся). А есть те, кто не имеет особых проблем с деньгами, но не платит за ЖКУ годами. Вот эту категорию, по его мнению, было бы не лишним воспитать путем отключения. Другой вопрос – как это осуществить технически.

«С социальной точки зрения, возможно, это не совсем корректно. Как я уже говорил, необходимо разобраться, кто является должником. Однако, если обратиться к опыту других стран, можно сделать вывод, что в Европе, например, к должникам относятся более строго. Там могут выселить из жилья, отключить все услуги. Если посмотреть статистику, можно заметить, что в прошлом Европа считалась процветающей. Однако в Англии и Великобритании статистика показывает, что в XXI веке количество замерзших людей было плановым. Люди замерзают, выселяются из квартир, замерзают на улицах или в неотапливаемых помещениях. Это обычная практика для таких стран как Англия и Великобритания. В России исторически сложилось более лояльное отношение к населению. Однако, если речь идет о людях, которые годами не платят, и их долг действительно велик, то эта мера может быть эффективной. Вопрос заключается в том, как ее реализовать на практике. Отключить потребителя от электричества несложно, но с другими коммунальными услугами могут возникнуть сложности. В остальных случаях, вероятно, это нецелесообразно. Я считаю, что необходимо разобраться в ситуации и понять, почему человек не платит. Возможно, это разовые случаи, и раньше за ним такого не наблюдалось».

Отключить водоснабжение в отдельно взятой квартире должника технически невозможно — придется отключать весь дом. А значит пострадают в том числе и те, кто исправно платит за услугу. Поэтому в утверждении такой меры на законодательном уровне директор псковского «Горводоканала» Константин Болотин не видит никакого смысла. Она будет работать только для людей, живущих в частных домах, у кого есть отдельный ввод, но таких на общем фоне немного. Также Константин Болотин рассказал, как «Горводоканал» борется с должниками и насколько в этом плане критична ситуация.

«Мы работаем всеми методами, которыми сегодня разрешает нам наше российское законодательство. Это обращение в суд, это судебные приказы, это работа с судебными приставами и работа с нашими банками, которые посредством получения документов на оплату взыскивают деньги должников, у кого есть карты и зарплатные проекты. Если взять в общем, то у нас сегодня по городу Пскову среднегодовой процент собираемости — около 98 процентов, то есть в общем наши граждане достаточно ответственно подходят и стараются гасить свою задолженность. Естественно, есть некий социальный пласт людей, которые, скажем, либо вообще не платят, либо платят с большими перерывами».

Коммунальные платежи — это целый «бич божий», отмечает глава объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов. Люди почему-то считают, что жилищно-коммунальные услуги оказываются сами собой: повернул кран — «о, тепленькая пошла», включил свет — в доме стало светло. А на самом-то деле это огромная махина, которую кто-то обслуживает. И за то, чтобы нам жилось комфортно, надо платить. Кто-то не платит за коммуналку не потому, что не может, а потому что не хочет. И вот как раз в отношении данной категории граждан Сергей Вострецов считает справедливым вводить такую меру как отключение услуги.

«В любом случае, коммунальные услуги необходимо оплачивать. Если у вас возникли финансовые трудности, необходимо обратиться в соответствующие органы и объяснить причины неуплаты. Если же неуплата является результатом сознательного решения, то необходимо принять соответствующие меры, включая отключение услуг. В садоводческом товариществе, где я проживаю, есть люди, которые годами не оплачивают взносы. Они принципиально не хотят этого делать. Это касается общих ресурсов, таких как электричество и т. д. В таких случаях необходимо обращаться в суд. К счастью, сейчас начинают разбираться с такими случаями. Я считаю, что отключение услуг — это нормальная мера, если речь идёт о людях, которые не оплачивают услуги по каким-либо другим причинам, а не из-за финансовых трудностей. Я считаю, что это эффективный метод воздействия на таких людей».

Директор управляющей компании «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков считает такие методы как отключение коммунальных услуг негуманными. Если без электричества человек еще может прожить какое-то время, то без воды — нет. К тому же некоторые виды услуг чисто технически сложно отключить у должника, не затрагивая добросовестных плательщиков. Поэтому воспитывать у населения платежную дисциплину, по мнению Дмитрия Гусакова, надо другими методами.

«Я считаю, что необходимо проводить работу с должниками и предпринимать меры по взысканию задолженности, которая возникла в результате просрочки платежей. Однако, по моему мнению, необходимо использовать более эффективные методы взыскания. Считаю целесообразным расширить полномочия и возможности судебных приставов, а не прибегать к отключению услуг. Люди могут оказаться в сложных жизненных ситуациях, поэтому необходимо подходить к вопросу взыскания задолженности более взвешенно. Кроме того, я считаю, что нельзя отключать жизненно важные коммунальные услуги, так как это может привести к негативным последствиям».

У нас в стране запрещено издеваться над людьми, напомнил эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов, поэтому он категорически против того, чтобы отключать потребителей от какой-либо коммунальной услуги, если они задолжали.

«В соответствии с законодательством, существуют услуги, предоставление которых не может быть ограничено. К таким услугам относится водоснабжение, поскольку оно является жизненно необходимым и обеспечивает санитарные и гигиенические нормы. Аналогичным образом нельзя ограничивать и теплоснабжение. Представьте, что означает отключение отопления в зимний период. Это не только физически сложно, но и может привести к гибели человека. С водой аналогичная ситуация: её отключение может привести к антисанитарным условиям в многоквартирном доме. Это может негативно сказаться не только на жителе, которому отключили воду, но и на всех окружающих. В таком случае могут быть затронуты вопросы регистрационных прав других граждан. Что касается действенных или недейственных методов, люди не платят по двум причинам. Либо не могут это делать, либо не хотят. Если человек не может заплатить за воду, физически не может, по тем или иным причинам, отключай, не отключай, на него это никак не повлияет. А на тех, кто не хочет, есть другие, более действенные методы. В настоящее время существует ряд законодательных мер, направленных на воздействие на лиц, уклоняющихся от уплаты долгов. Однако эти меры не всегда эффективны, особенно в случае, если у должника нет возможности выплатить задолженность. К таким должникам могут относиться не только асоциальные элементы общества, но и граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, например, многодетные семьи или пожилые люди. В таких случаях необходимо проводить индивидуальную работу с каждым должником, чтобы определить причины возникновения задолженности и найти пути её погашения».

Мнение тех, кто считает отключение у людей коммунальных услуг за долги негуманным, разделяет и временно исполняющая обязанности председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева. Намного более эффективно, по ее мнению, выстраивать системную работу предприятий по взысканию долгов как в досудебном, так и судебном порядке.

Фото: правительство Псковской области

«Что касается такой меры как отключение у людей электроэнергии, отопления, водоснабжения за долги, мне кажется, что это не совсем гуманно. У всех людей разные жизненные ситуации, кто-то платит исправно и регулярно, кто-то платит периодически. Конечно, это нехорошо — накапливать долги и ставить предприятия, предоставляющие коммунальные услуги, в трудное финансовое положение. Но в целом, к счастью, в уровне собираемости платы граждан за потребленные услуги наблюдается положительная динамика. По сравнению с началом текущего года задолженность снизилась на 7%. Поставщики услуг проводят претензионную работу, также судебно-исковую. За 2024 год подано исков на 847 млн рублей, вынесены судебные решения на 532 млн и взыскано 333 млн».

За все надо платить — в том числе и за коммунальные услуги. В этом все наши сегодняшние спикеры были единодушны. Но практически никто не оправдывает таких методов воспитания неплательщиков как отключение электроэнергии, водоснабжения и других ЖКУ. В других странах это активно практикуется, а мы им уподобляться не должны, полагают наши собеседники. Единственным исключением, когда отключить услугу совсем не помешает, является ситуация, когда человек достаточно обеспечен финансово, но не платит коммуналку из вредности, из принципа или безответсвенности. В целом же предложение главы Росводоканала кажется популистским, незаконным, негуманным и не вполне реальным с точки зрения технического исполнения.

Татьяна Иванова