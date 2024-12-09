ЖКХ

Дмитрий Быстров проинформировал жителей Острова-3 о ходе работ по возвращению тепла в дома

Завершилось подключения новой насосной станции подъёма воды к сетям электроснабжения в Острове-3. Практически в ежедневном режиме идут переключения вновь построенных трубопроводов к внутридомовым сетям. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

В Острове-3 в рамках исполнения контракта по модернизации коммунальной инфраструктуры полным ходом идёт поэтапное подключение абонентов к сетям теплоснабжения по постоянной схеме. Такие виды работ связаны с полным сливом теплоносителя из общей системы с последующим её заполнением после выполнения работ.

После переключений одномоментно все многоквартирные дома и другие абоненты получить теплоноситель не могут. Запитка происходит постепенно. При этом при каждом перезапуске требуется проводить такой же значительный комплекс работ, как при начале отопительного периода. Чтобы тепло поступило в каждый дом и все квартиры, выполняются работы по развоздушиванию внутридомовых сетей.

По словам специалистов управляющей компании «Остров жилсервис», занимающейся обслуживанием жилого фонда в Острове-3, сначала развоздушиваются все стояки по кругу во всех домах, относящихся к участкам, где происходило переключение тепловых сетей, и уже затем идёт устранение проблемных ситуаций по обращениям граждан.

«Не все существующие внутридомовые сети находятся в нормальном состоянии. Порой подать теплоноситель в дом возможно лишь после вырезки отдельных кусков внутридомовых сетей, так как они напрочь забиты накипью. К примеру, подобная ситуация отмечена в домах № 9, 12», - рассказал Дмитрий Быстров.

Директор управляющей организации «Остров жилсервис» Александр Егоров отметил, что в ежедневном режиме от трёх до пяти специалистов занимаются развоздушиванием общей системы. При этом быстро это выполнить не всегда возможно, так как приходится отвлекаться на другие виды работ, в том числе на заявки от жильцов.