ЖКХ

Тарифы ЖКХ в следующем году проиндексируют почти на 12%

В соответствии с принятым бюджетом, летом 2025 года ожидается индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 11,9% по стране. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.

Парламентарий отметил, что повышение тарифов является неизбежным, что связано с инфляцией.

Сергей Колунов также подчеркнул, что показатель 11,9% является усреднённым по стране и может варьироваться в зависимости от региона. Это связано с различиями в инфраструктуре, уровне благоустройства жилищного фонда, объёмах реализации коммунальных услуг, энергоёмкости, изношенности сетей и оборудования.