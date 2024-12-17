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Модернизацию коммунальной инфраструктуры Псковской области обсудили в Собрании

Проект о внесении изменений в постановление правительства региона от 2 мая 2024 года №149 «О государственной программе Псковской области "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Псковской области"» рассмотрели на заседании комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Проект постановления разработан в целях приведения государственной программы Псковской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Псковской области» в соответствие с указом президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», законом Псковской области от 28 декабря 2023 года № 2444-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Общая потребность Псковской области на ремонт систем коммунальной инфраструктуры составляет 31 млрд рублей.

Сейчас предполагается выделение 900 млн рублей на 3 года.

«Девятьсот миллионов предусмотрено, приоритетными являются работы именно на линейных объектах, то есть линейное водоснабжение, водоотведение», - отметила врио председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Ксения Григорьева.

Комитет вносит изменения в госпрограмму в рамках реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» на территории Псковской области.

Также на комитете шла речь о выделении 200 млн средств на замену котлов в котельной №9 в городе Пскове.

Помимо прочего, планируется сдача водоочищающего сооружения в Порховском районе. Его планируют ввести в работу до конца года.