ЖКХ

На вкус и цвет – показатели разные

Водопроводная вода в городах — обыденный объект недовольства россиян. Опрос одной из компаний по производству питьевых систем очистки воды, резидента «Сколково», недавно показал, что почти две трети граждан недовольны качеством воды из-под крана в своем регионе: 26% респондентов считают ее опасной, 34% — плохой, 30% — удовлетворительной, и лишь 10% оценивают как хорошую. В общем, потребителям всегда кажется, что вода недостаточно хороша. Псковичи в этом вопросе не исключение – в соцсетях регулярно появляются жалобы то на запах, то на цвет, то на надоевшую жесткость. Часто люди не осведомлены о том, какие стандарты качества питьевой воды существуют и как они контролируются. Всегда ли обоснованны беспокойства горожан и как происходит производственный контроль воды, которая подается в город, рассказали в центральной лаборатории псковского «Горводоканла».

Фотографии: муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал»

Контроль качества воды в псковских источниках водоснабжения (река Великая, подземные скважины), а также в самой разводящей сети происходит ежедневно. За 2024 год центральная лаборатория взяла 1644 пробы питьевой воды. В среднем это 137 проб ежемесячно.

На предприятии разработана своя программа производственного контроля. В нескольких точках города специалисты лаборатории ежедневно отбирают воду. Ее берут из разных точек реки Великой, из уличных водопроводных колонок и на подземном водозаборе. Забор воды делают, избегая соприкосновения пробки и края ёмкости с любыми поверхностями. Затем отобранные образцы маркируют и сопровождают протоколом отбора с указанием места, даты и времени, после чего образцы оперативно доставляют в лабораторию. Там воду исследуют на химический состав, на микробиологические и другие показатели.

Важно

Производственный контроль качества питьевой воды, которая по сетям попадает к абонентам, включает в себя отбор проб, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.

С этой осени федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» также обязывает передавать в Роспотребнадзор в электронном виде сведения о результатах лабораторных исследований и испытаний проб воды ежемесячно.

То есть вариант, что результаты проб каким-то образом ускользнут от контролирующих органов – исключен.

«Мы контролируем воду в городе, поэтому случаи с нарушением норм единичны. Если такое происходит, то чаще всего это связано с недавними авариями на участках сетей в конкретных районах. На таких участках контролю качества мы уделяем пристальное внимание», - рассказывают в центральной лаборатории.

Кроме того, конечные вкус, цвет и запах воды могут зависеть от износа как городских, так и внутридомовых сетей. Особенно это ощущают жители ветхого жилого фонда. Проблемы в основном носят локальный характер и не отражают общее состояние качества воды, поступающей к населению.

Вопросы у псковичей часто вызывают не только органолептические свойства, но и химический состав воды. Больше других показателей беспокоит жесткость. Вызвана она наличием солей кальция и магния в воде, которая подается из подземного источника.

«Несмотря на повышенный градус жесткости вода абсолютно безопасна, соответствует нормам СанПиН и по результатам лабораторных исследований не выходит за верхнюю границу нормы в 7 градусов. После полноценного ввода в эксплуатацию станции умягчения показатель жесткости снизится до 2,5 – 3 градусов», - поясняют в лаборатории.

Впрочем, некоторые горожане убеждены не только в негативном воздействии подземной воды на бытовые приборы. Находятся те, кто связывает водопроводную воду с наличием кожных заболеваний.

На днях в прямом эфире ПЛН-ФМ один из жителей задал такой вопрос директору «Горводоканала» Константину Болотину. По словам радиослушателя, вода из-под крана настолько низкого качества, что вызывает зуд и покраснение на коже. В каком микрорайоне наблюдается такой эффект от водопроводной воды, мужчина не сообщил.

Подобные заявления нельзя назвать объективными по отношению к качеству питьевой воды в городе. Сложная реакция - это индивидуальная непереносимость определенных компонентов воды, например, хлора или минералов. При некоторых заболеваниях кожа может так же реагировать на морскую или даже дождевую воду.

Контроль качества воды «Горводоканал» ведет с 1981 года. Центральная лаборатория предприятия имеет государственную аккредитацию, которую необходимо подтверждать каждый год. Аттестационная комиссия проверяет оборудование, документацию, качество работы лаборантов и инженеров химического анализа.

Специалисты принимают участие в межлабораторных сравнительных испытаниях. Это обязательная процедура для аккредитованных лабораторий, чтобы проанализировать деятельность и подтвердить высокий статус.

При этом лаборатория открыта для оказания услуг. Специалисты делают химанализ воды из скважин/колодцев/родников и других источников нецентрализованного водоснабжения, расположенных на приусадебных участках. Заявку нужно отправить на office@vdkpskov.ru, указать имя заявителя, контакты, адреса точки отбора проб и список показателей для анализа воды.

По материалам пресс-службы муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал»