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В пыталовской деревне Вышгородок реализован завершающий этап догазификации

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Специалисты «Газпром газораспределение Псков» построили и ввели в эксплуатацию газопровод протяженностью 2,1 км для догазификации 29 домовладений деревни Вышгородок Пыталовского округа. Первые два домовладения подключены к новым газовым сетям, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: пресс-служба АО «Газпром газораспределение Псков»

«Газификация участка Вышгородка, расположенного за автомобильной дорогой и рекой, стала возможной благодаря президентской программе догазификации. Участники программы активно заключают с нами комплексные договоры, в рамках которых мы также строим сети в границах земельных участков. Льготные категории граждан могут воспользоваться региональными мерами социальной поддержки», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

 

В общей сложности за время реализации программы догазификации в Вышгородке построено 5,25 км газопроводов для подключения 68 домовладений, из которых 17 уже пользуются сетевым газом.

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