ЖКХ

Работа лаборатории псковского «Горводоканала». ФОТОРЕПОТРАЖ

Нередко люди не осведомлены о том, какие стандарты качества питьевой воды существуют и как они контролируются. Всегда ли обоснованы беспокойства горожан? Как проходит контроль качества и безопасности питьевой воды?

Контроль качества воды в псковских источниках водоснабжения (река Великая, подземные скважины), а также в самой разводящей сети происходит ежедневно. За 2024 год центральная лаборатория взяла 1644 пробы питьевой воды. В среднем это 137 проб ежемесячно.

Подробнее – в фоторепортаже из центральной лаборатории псковского «Горводоканала».