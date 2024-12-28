ЖКХ

В Псковской области скорректируют правила благоустройства в части восстановления дорог после работ сетевых организаций

Вопросы восстановления элементов благоустройства и дорог после завершения земляных работ сетевыми организациями рассмотрели на совещании под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в четверг, 9 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Глава региона отметил, что благодаря поддержке президента и правительства на развитие инфраструктуры Псковской области привлекаются серьезные средства.

«Беспрецедентными темпами развивается дорожная сеть, идет благоустройство территорий, ведутся работы по догазификации, по линии ЖКХ и сетевых организаций. Зачастую в результате несогласованности действий происходит так: только что положенный асфальт вскрывают для других работ. Отдельная проблема — аварийные ситуации, после которых вскрытые участки дорог засыпают грунтом или заливают некачественной смесью. В результате, целостность полотна нарушается, и оно начинает быстро разрушаться», — сказал Михаил Ведерников.

Губернатор обратил внимание, что обращения по таким вопросам поступают как от жителей региона, так и озвучивались на встречах с фракциями Псковского областного Собрания депутатов.

Основное количество вопросов от населения касается восстановления благоустройства территории после выполнения работ при реализации мероприятий по догазификации Псковской области. Замечания связаны с неудовлетворительным восстановлением асфальтобетонного и песчано-гравийного дорожного покрытия. Наибольшее количество обращений приходится на Великие Луки, Великолукский и Псковский районы, а также Локнянский муниципальный округ. Такие же вопросы по восстановлению благоустройства после проведения аварийных работ существуют и на сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В ходе совещания председатели региональных профильных Комитетов и руководители сетевых организаций обсудили и рассмотрели новые алгоритмы взаимодействия. «Все работы должны согласовываться без исключения со всеми смежниками, Главами муниципальных образований. Результаты должны браться на контроль. Если вскрываем — заделываем картами, должно остаться два аккуратных шва, никаких ям, провалов, неровностей быть не должно. За этим буду лично следить», — подчеркнул Губернатор.

Порядок восстановления благоустройства на территории каждого муниципального образования регламентируется правилами благоустройства территорий.

По итогам обсуждения Михаил Ведерников поручил главам муниципальных образований проанализировать содержание утвержденных правил, доработать их и внести необходимые изменения для детального порядка проведения земляных работ, профильным Комитетам — проконтролировать единый подход исполнения. Также руководители сетевых организаций в течение месяца после старта дорожного сезона должны будут восстановить элементы благоустройства и покрытие на находящихся в неудовлетворительном состоянии участках и территориях.