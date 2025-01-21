ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Тарифы на ЖКУ – сколько не платим, все мало?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Тарифы на услуги ЖКХ – очень болезненная тема для каждого из нас. В день, когда мы достаём из почтового ящика квитанции, у нас портится настроение. Да, никто не спорит, что за потребленные ресурсы – свет, тепло, воду, газ и другие услуги – нужно платить, но суммы, которые мы видим в платежках, радости не вызывают. Особенно на фоне роста инфляции и цен, перспективы с 1 июля этого года платить за ЖКХ еще больше на 10%. И если в советское время ЖКХ составляло 3% от расходов семьи, в 1999 году – 5%, то по статистике прошлого года увеличилось вдвое и составило 9,8% дохода семьи (видимо, по самым скромным подсчетам). Вместе с тем с 2014 года существует верхняя планка роста тарифа, и он поднимается не больше, чем на уровень инфляции. Наверное, это правильно. Но экономически необоснованный тариф приводит, в том числе, к весьма тяжелым последствиям для ресурсоснабжающих предприятий: в Псковской области многие МУП ЖКХ находятся в предбанкротном или банкротном состоянии с массой долгов. А люди толком не получают услугу. Особенно обидно тем, кто платит по счетам.

Эти непростые вопросы мы обсудим с нашим сегодняшним экспертом – председателем комитета по тарифам и энергетике Псковской области Еленой Пилипенко.

Телефон прямого эфира: 56-73-72.