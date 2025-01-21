ЖКХ

Ремонт в котельной №20 в Пскове завершат в 2025 году

Ремонт котла в котельной №20 в Гаражном проезде завершится в текущем году, сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Котельная №20 в Гаражном проезде - одна из трёх котельных, которые обеспечивают теплом и горячей водой около 75 тысяч жителей Дальнего Завеличья. Этот объект останавливается всего на две недели в году, поэтому испытывает колоссальные нагрузки, отметил глава города.

Он добавил, что в результате плановой диагностики специалисты «Псковских тепловых сетей» выявили, что внутри одного из котлов истончились трубы, существует вероятность протечки. В связи с этим приняли решение о срочном ремонте котла.

«Демонтаж изношенного оборудования начался в прошлом году. На сегодняшний день вся «начинка» конвективной части котла заменена, продолжается его обшивка жаропрочным изолирующим материалом, чтобы избежать потерь тепла. Работы должны завершиться в текущем году, что позволит обеспечить бесперебойную работу системы теплоснабжения целого микрорайона и создать необходимый резерв. Финансирование проекта идёт за счёт инвестиционной программы предприятия», - уточнил Борис Елкин.