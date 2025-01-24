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ЖКХ

«Дневной дозор»: 10 лет спустя. Эффективно ли сработала программа капремонта домов?

24.01.2025 16:58|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему 10-летия программы капитального ремонта жилых домов. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Вот уже 10 лет собственники жилья ежемесячно уплачивают обязательный взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома. Минимальный размер этого платежа определяется субъектами Российской Федерации и устанавливается в рублях с одного квадратного метра на единицу общей площади помещения в многоквартирном доме. В Псковской области минимальный размер взноса на 2025 год составил: для многоквартирных домов без лифта – 11 рублей 58 копеек за квадратный метр; для многоквартирных домов с лифтом – 13 рублей 24 копейки. В итоге собственник квартиры площадью 70 квадратных метров в доме без лифта должен ежемесячно платить в фонд капремонта более 800 рублей. А платеж собственника такой же квартиры в доме с лифтом приблизится к 1 000 рублей. Суммы для псковичей немаленькие.

Еще на старте реформы в далеком уже 2014 году многие жители выражали сомнение в ее эффективности. Очередь на ремонт многоквартирных домов растягивается на годы. К прозрачности использования собранных в фонд средств и эффективности их управления у псковичей есть вопросы. Подрядчика, который будет проводить ремонт, жители дома не выбирают, а качество проведенного ремонта нередко «хромает». При этом платеж будьте любезны вносить ежемесячно. В такой ситуации многие жители относительно новых домов говорят о том, что взнос на капремонт превратился по сути в очередной косвенный налог, которых в нашей стране сейчас немало.

Сегодня мы решили узнать у псковских экспертов в сфере ЖКХ, как они оценивают эффективность программы капремонта.

Улучшилось ли состояние домов в Псковской области за 10 лет работы фонда? Являются ли взносы собственников эффективным инструментом улучшения состояния домов? Или это действительно косвенный налог для граждан, которые вынуждены оплачивать ремонт чужих домов из своего кармана? Об этом - в программе «Дневной дозор».

Глава Островского района Дмитрий Быстров, в прошлом председатель комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, считает, что за десять лет система капремонта стала настоящим спасением для многих собственников, позволяя им подходить к ремонту многоквартирных домов более организованно. Взносы, которые они платят, - это не какие-то поборы, а средства на содержание их имущества. И если бы такой системы не было, многие дома так до сих пор и стояли бы без ремонта.

«Появилась система капитального ремонта. То есть мы понимаем сейчас, каким образом в регионе, и не только в регионе, во всей стране, происходит капитальный ремонт многоквартирных домов. Раньше такой системы не было. Я стоял еще у истоков формирования этой системы в Псковской области. Было очевидно, что мы на тот огромный жилфонд капремонт в какой-то период, пять-десять лет, не сделаем. То есть речь шла именно о выстраивании системы, которая бы работала, была понятна жителям и благодаря которой производился бы ремонт. Может быть, хотелось бы больших объемов, но работают, исходя из того плана, который формируется на очередной финансовый год. Это во-первых. А вторая история - косвенный или не косвенный налог. Это зависит от восприятия. Есть формы ведения и сбора этих средств, и любой многоквартирный дом имеет возможность уйти на спецсчет и собирать взносы именно для своего дома». 

Полностью не согласен с этим мнением депутат Псковского областного Собрания, справедливоросс Олег Брячак, у которого был опыт создания управляющей компании. Взносы на капремонт он считает несправедливой нагрузкой на граждан, которая к тому же не привела к улучшению состояния жилого фонд в нашем регионе.

«Это дополнительная, необоснованная и несправедливая нагрузка на наших граждан. Мы считаем, что прежде чем передавать ветхий жилой фонд в руки наших граждан, чтобы они его обслуживали, нужно было привести его сначала в порядок со стороны государства. Далее следует очень несправедливое распределение этих самых денег. Если гражданин проживает в новом доме, он платит за капремонт, а его дому ремонт не требуется. Следовательно, на эти деньги ремонтируются какие-то другие дома. Поэтому мы, и я в частности, отношусь негативно к этому законопроекту и выступаю против него». 

Святослав Колинко, который месяц назад покинул пост первого заместителя главы администрации Псковского района, высоко оценил то, что делалось в населенных пунктах муниципалитета по линии фонда капремонта. Хотя к некоторым подрядчикам возникали вопросы.

«Все дома, которые были достаточно в плачевном состоянии, ремонтируются, с подачи администрации района и жителей включаются  в программу. Хорошо то, что у нас строится новое жилье. Соответственно, появляются дополнительные деньги для финансирования. Эта экономия распределяется как раз на тот жилой фонд, который находится в не очень хорошем состоянии, который необходимо ремонтировать. Работы движутся, и люди это видят. Материалы используются хорошие, которые будут служить достаточно большой срок. Единственное, конечно, это вопрос к подрядчикам, которые работают с фондом капитального ремонта. Есть подрядчики, которые не всегда соблюдают сроки производства работ, из-за этого возникают жалобы от жителей. В целом ремонты делаются неплохо. Есть отдельные моменты, они, наверное, бывают у всех, когда в период гарантийных обязательств люди жалуются на то, что где-то может штукатурка отваливается или неправильным образом работы по кровле произведены, но жалобы устраняются». 

В истории с реализацией программы капремонта домов важен вопрос, кто за что платит и сколько люди вообще должны платить, чтобы содержать свои многоквартирные дома в нормальном состоянии, отмечает руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев. Собственники, по его наблюдениям, стали более требовательны к качеству ремонта своего жилья. Но было бы неплохо, если бы контроль за работой подрядчиков со своей стороны усилил и фонд капремонта.

«Есть случаи, что сделали капитальный ремонт, а через полгода-год что-то пошло не так: штукатурка сыпется, с ремонтом происходит какая-то нехорошая ситуация, и людям приходится доказывать свою правоту, что капитальный ремонт сделан некачественно. Вот здесь нужно ужесточить контроль не только со стороны людей, но и со стороны самого фонда капитального ремонта, и со стороны надзорных органов, чтобы более качественно и справедливо происходили все эти вещи. Каждый дом требует определенных вложений. У кого-то с крышей проблемы. На крыши достаточно сегодня средств, которые они платят. Через определенный промежуток времени крыша будет сделана. У кого-то проблемы совершенно другого рода, на которые средства дополнительно надо собирать. Поэтому однозначно сказать, что тариф на сегодняшний день правильный или нет, нельзя, нужно подходить индивидуально к каждому дому. Надо не забывать, что у людей есть возможность открыть специальный счет и выбрать тот взнос, который они считают нужным. Для этого нужны активные граждане, которые выходят на собрания и предлагают свои идеи. Открыв специальный счет, они могут сделать не 15 рублей тариф, а, например, 20 рублей, и быстрее собирать денежные средства, обернуть их и потратить непосредственно на свой дом». 

Экс-руководитель Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Макарченко пару лет назад переехал в Ставропольский край, поэтому не может судить об эффективности реализации программы капремонта в Псковском регионе. Тем не менее «с высоты прожитых лет» он назвал закон о капремонте изначально непродуманным. Как следствие — низкая эффективность реализации программы. Сергей Макарченко также поделился мнением, как следовало бы поступить, чтобы было логично и эффективно.

«Вопрос в том, что тариф не покрывает необходимости. Он обеспечивает программу процентов на 30. И поэтому, если мы 30% каждый год делаем, а 70% не делаем, то задолженность по несделанным домам у нас только растет. Поэтому эффективность маленькая. Мы в принципе пришли к советской системе, когда собирали, сколько могли, и тратили все, что собрали. Изначально сам закон о капремонте непродуманный. Сейчас, с высоты прожитых лет, я бы открывал счета на каждый дом. Мы когда-то тонким слоем размазали деньги, кое-где поделали. Лучше бы мы в свое время не тратили их, а кинули на счета старых домов. Внутри у каждого дома был бы свой счет, выбрали бы какой-то коэффициент, закинули стартовые позиции, а новостройки пусть бы копили с нуля». 

Между тем депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков считает, что с созданием фонда капремонта появился реальный инструмент для поддержки жилого фонда в нормативном состоянии. Другой вопрос — насколько активно этим инструментом пользуются собственники. Не все псковичи обладают такой «сверхспособностью».

«Есть те, которые ждут и воспринимают себя как неких жертв, а некоторые ведут себя активно. Создают совет дома, делают обособленные счета, активно управляют этим процессом, капитально ремонтируют свой дом, и я знаю такие дома. Буквально вчера ко мне приходил один из собственников и сказал, что они не знают, куда потратить деньги. Имеется ввиду, что они много чего сделали, все вопросы дома они решили, и даже на перспективу сейчас рассматривают вопрос о том, чтобы накопленные средства положить на депозит, чтобы шли проценты, чтобы таким образом предвосхитить инфляционные процессы и сохранить эти накопления от обесценивания. Так что есть активные собственники, которые активно используют счета, а есть некие, считающие себя жертвами». 

Директору «Псковских тепловых сетей» Игорю Максимову система платежей в рамках программы капремонта многоквартирных домов напоминает косвенный налог. И хоть фасады в Пскове приводятся в порядок, внутренние сети все еще далеки от норматива. Особенно в старых домах. А раз программа капремонта эту проблему решить не способна, значит, нужна другая госпрограмма, убежден Игорь Максимов.

«Одним налогом на содержание жилья решить эту проблему невозможно. Когда вот новый, даже стоквартирный дом посредством этих взносов соберет достаточные средства на капитальный ремонт дома? Это кровля, стены, фундаменты, все коммуникации. А старая часть, те дома, которым уже за тридцать, за сорок лет, требует именно капитального ремонта. Здесь никогда в обозримом будущем своих взносов не будет достаточно, чтобы даже половину сделать того объема, который необходим. Здесь должна быть какая-то другая дополнительная программа, государственная, по типу переселения из аварийного жилья. Замечательная государственная программа. По этому образу и подобию надо сделать программу реновации старого жилого фонда». 

«10 лет, говорите, прошло с момента начала реализации программы капремонта? Ничего себе!» - не верит в быстротечность времени эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов. Программа капремонта, по его мнению, нужна, а сбор средств с собственников - это единственный инструмент улучшения состояния жилья. Жильцы многоквартирных домов должны понимать, что к ним не придет добрый дядя и не даст денег на ремонт общедомового имущества.

«Мое личное мнение - как и десять лет назад, не особо поменялось. Капитальный ремонт, безусловно, нужен, программа капитального ремонта нужна. Люди должны прекрасно понимать, что за содержание своего дома надо платить и надо думать о том, что будет с домой через пять, десять, пятнадцать лет, то есть думать о капитальном ремонте изначально. Ну и собственники должны ими оставаться в любом случае. А так как у нас за многоквартирные дома отвечают граждане, проживающие в домах, собственники помещений, то тут никуда не денешься. Поэтому называть это каким-то бременем, налогом, "обязаловкой" нельзя. Это должно быть как само собой разумеющееся. Везде такая история. Если это не называть фондом капитального ремонта или спецсчетом, то это можно, например, включить в текущий ремонт, содержание общего имущества. В любом случае надо поддерживать здание. Мы должны, это наша обязанность. Мы видим много примеров хорошей работы фонда капитального ремонта. Люди получают услугу, ремонты проводятся, обновляется общее имущество, здесь ничего не скажешь. Сколько денег есть, столько и тратится. Эффективно ли расходуются? Думаю, что да, эффективно расходуются, потому что, давайте будем откровенными, те взносы, которые мы, собственники, платим, особенно в нынешних экономических условиях, я уверен, что их не хватает на проведение работ, и фонд вынужден работать с тем, что есть». 

Мнения наших спикеров по поводу эффективности программы капремонта жилья разделились. Одни считают её спасением, отмечая, что за 10 лет во многих муниципалитетах Псковской области удалось привести дома в порядок. Другие же говорят о несовершенстве системы: взносы стали несправедливой нагрузкой на граждан, при этом состояние жилого фонда особо не улучшилось. А кто-то из тех, кто платит, все еще не может дождаться ремонта своего дома. Так или иначе, большинство экспертов сошлись во мнении, что судьба домов во многом зависит от активности их собственников. Трудно с этим не согласиться. Теперь у нас без инициативы и настойчивости самих граждан ничего не решается. Почти.

Виктория Семенова

Теги: #ЖКХ #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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