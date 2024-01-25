ЖКХ

Капремонт в Псковской области: сколько объектов, какие работы обязательны и кто контролирует

Запущенная девять лет назад программа капремонта не сворачивается. Напротив, с каждым годом все больше многоквартирных домов капитально ремонтируется. Сколько объектов в этом году попало в программу, что входит в список обязательных работ, за чей счет производятся дополнительные, а также с какими трудностями сталкиваются подрядчики при проведении капитального ремонта, Псковской Ленте Новостей рассказал и.о. генерального директора Фонда капремонта Псковской области Андрей Анисимов.





- Сколько домов в этом году планируется отремонтировать капитально? На основе чего составляется график капремонта?

- В 2024 году у нас запланирован капитальный ремонт 188 элементов в 143 многоквартирных домах на сумму около 760 млн рублей. Это плановые цифры, которые мы должны реализовать в этом году.

- Собственники этих домов уже в курсе того, что их ждет? Согласовывает ли регоператор с жильцами список проводимых работ, затрачиваемые суммы?

- Собственникам многоквартирных домов, которые стоят в плане на этот год, в прошлом году мы направляли предложения о проведении капитального ремонта на квитанциях. Там был указан перечень работ, которые мы планируем выполнять, и предельно допустимая стоимость. В течение трех месяцев собственники должны на общем собрании принять решение о проведении капитального ремонта или изменить наши предложения. Например, в первоочередном порядке ремонтировать крышу, а не инженерные сети. Решение собрания собственников оформляется протоколом с кворумом 2/3 голосов. Также на собрании выбирают представителя от собственников в комиссии, которая осуществляет приемку работ.

На практике только порядка 15 процентов решений принимается протоколом собрания собственников — по одной простой причине: собственникам просто не собраться. Нет инициативной группы, не собрать кворум. Дома большие, очень сложно собрать всех. В этом случае решение принимает орган местного самоуправления в соответствии с предложением регионального оператора.

- Могут ли жильцы заменить что-то в плане работ?

- Замена возможна, но в рамках того финансирования, которое планируется. Суммы должны быть соизмеримы, когда принимаем решение о замене.

- Где жители дома, который планируется отремонтировать, могут узнать сумму средств?

- Вся информация размещена у нас на сайте в разделе «Фонд», вкладка «Отчеты фонда». Там можно найти свой дом, узнать количество собранных средств, задолженности. Для этого нужно набрать во вкладке «Найти дом» адрес дома. Информация открытая. Данные о выполненных работах также отражены на нашем сайте.

- Много ли задолжали жители за капремонт? Откуда взять недостающие из-за должников средства?

- Собираемость в 2023 году была порядка 95%, в целом с момента начисления — с марта 2015 по декабрь 2023 года - порядка 87-87.5%. Задолженность перед Фондом составляет порядка 700 млн рублей за весь период. Сумма, конечно, большая, но в основном, это задолженность, которая образовалась в начале работы регионального оператора, когда собственники не понимали, для чего нужно платить за капитальный ремонт. С каждым годом собираемость повышается. Мы взыскиваем долги в судебном порядке, проводим разъяснительные мероприятия. Используем разные механизмы, в том числе, даем рассрочку — право собственникам в случае большой задолженности и с учетом их финансового положения заключать соглашение о рассрочке платежа. Соответственно, собственник гасит предыдущий долг и текущие платежи. В случае нарушения условий соглашения мы подаем иск в суд.

Самая низкая собираемость в Стругокрасненском, Гдовском и Себежском районах - от 52 до 68%. Лидерами по своевременной оплате взносов являются Новосокольнический, Новоржевский, Усвятский районы. Там собираемость составляет 92-94%.

В этом году наблюдается положительная динамика. Во многих районах собираемость превысила 100%. То есть собственники гасят долги.

- Как быть с должниками из домов, которые вошли в программу этого года?

У нас нет законодательного права не ремонтировать многоквартирные дома, которые плохо собирают деньги. Не все же жильцы не платят. Мы будем выполнять работы в полном объеме. А долги взыскивать в судебном порядке, если это будет необходимо.

- Капитальный ремонт каких элементов проводится обязательно?

- Крыши, фасада, подвала, фундамента. Обязательно происходит замена лифтов, электрики, канализации, систем отопления, газо- и водоснабжения. В этот минимальный перечень, который необходимо выполнять, также входит разработка проектно-сметной документации и строительный контроль. Дополнительно может быть предусмотрена замена межэтажных перекрытий в деревянных домах, утепление, замена лестничных маршей. Это работы, которые фонд, к сожалению, не может выполнять за счет минимального размера взноса.

- Что касается лифтов, в СМИ была информация, что через год по всей России потребуется заменить более 100 тысяч работающих лифтов, срок службы которых истечет в феврале 2025 года. Но финансирования на обновление 45 тысяч единиц оборудования фактически нет. Как с этим у нас в области?

- В рамках капитального ремонта на территории города Пскова была произведена замена лифтового оборудования в ряде домов. Где-то собственники заменили часть лифтов, на которые хватило средств. А где-то был один лифт, и жильцы за собственные деньги заменили лифтовое оборудование в рамках спецсчетов.

В настоящее время требуют замены в рамках приведения в соответствие требованиям Таможенного союза 60 лифтов в 20 многоквартирных домах. Их нужно заменить до февраля 2025 года.

- То есть проблем нет?

- Как показывает практика, собственники домов, которые формируют средства на спецсчетах, понимая, что денег на замену лифтового оборудования им не хватит, сейчас отказываются от них в пользу «общего котла» (формирования фонда капремонта счете регионального оператора — прим.ред). И трудности в замене лифтового оборудования возникают у регионального оператора.

Фото: Александр Елисеев

- Жильцы, которые собирают деньги на капремонт на спецсчетах, такие же суммы платят, как и все остальные?

- Они платят тот же взнос, который установлен правительством.

- А если они захотят в рамках капремонта сделать больше?

- Собственники, независимо от способа формирования счета, могут принять решение об увеличении минимального размера взноса. Есть перечень работ, которые в соответствии с жилищным Кодексом, выполняет фонд. Какие-то дополнительные работы капитального характера выполнять за счет минимального взноса нельзя. Например, часто возникает вопрос по поводу утепления фасада. Эти работы не входят в число обязательных. Но если собственники принимают решение о необходимости утепления фасада, то они должны увеличить размер взноса и на эту разницу можно выполнять дополнительные виды работ.

- В связи с тем, что стройматериалы дорожают и возникают другие сложности, нет ли отставания от графика и хватает ли средств?

- С подорожанием стройматериалов была проблема во время пандемии, когда резко повысились цены на них. Но мы все равно вышли из этой ситуации. Было постановление правительства, которое давало возможность увеличить стоимость контракта пропорционально цене. Сейчас у нас таких проблем нет. Контракт заключается с реальными ценами, подрядчики работают. Повышение стоимости стройматериалов не такие глобальные, как были в тот период.

- Если при капремонте дома требуется доступ в квартиры и частичная порча ремонта (например, при замене труб), за чей счет будут проводиться восстановительные работы?

-Такие работы выполняются за счет собственника. Он обязан предоставить доступ к общедомовому имуществу. Собственник вообще не в праве зашивать трубы наглухо — должны быть предусмотрены конструкции, которые позволят с легкостью обеспечить к ним доступ. С этим везде проблемы. У большинства собственников стояки зашиты: «У меня итальянская плитка, вы все разобьете, не надо ничего». А потом такую трубу прорывает, приезжает «аварийка» и разворачивает весь короб, чтобы устранить аварию. Таких случаев у нас очень много. Поэтому собственники должны понимать, что мы пришли делать для них, а не для кого-то. Но это понимают не все.

Есть собственники, доступ к квартирам которых ограничен. Например, они там не проживают постоянно. Возникает проблема при замене стояков. Мы не сторонники делать часть работы и соединять старое с новым. Если трубы гнилые, зачем брать на себя ответственность? Если менять — то менять все. А отопление — это вообще система, которая должна быть заменена полностью. Поэтому мы разговариваем с жильцами: и подрядчик, и «управляйка», и администрация о том, что для замены инженерных сетей должен быть обеспечен доступ в жилые помещения.

- Кто осуществляет приемку работ? Могут ли жильцы высказать замечания и как это учитывается?

- К мнению жильцов прислушиваемся всегда, на всех этапах принятия решений. После выполнения работ создается комиссия с участием представителей органа местного самоуправления, управляющей компании, фонда капремонта, строительного контроля. Также в процедуре может принимать участие представитель от собственников, если его выбрали на общем собрании. В приемке работ не могут участвовать все жильцы дома. Для этого они выбирают технически грамотного специалиста.

- Есть ли гарантийный срок у проведенных работ?

- Гарантийный срок, установленный Жилищным кодексом,- пять лет.

Беседовала Светлана Синцова