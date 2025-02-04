ЖКХ

Аварийные бригады успешно завершили ликвидацию засора канализационного коллектора в Писковичах

Острота аварийной ситуации на коллекторе в Писковичах снята – первый этап работ завершен, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Аварийные бригады успешно завершили ликвидацию засора канализационного коллектора в Писковичах. Циркуляция сточных вод в тестовом режиме восстановлена. Специалисты в выходные дни будут осуществлять мониторинг работы инженерных коммуникаций.

В домах № 13 и 14 деревни Писковичи вода будет подана 7 февраля с 22:00.

В ЖК «Видный» вода есть. Отключения в выходные дни не планируются.

За период противоаварийных работ из канализационной трубы диаметром 500 мм удалено свыше 16 метров кубических засора! Длина засора составляла несколько десятков метров.

На следующей неделе специалисты будут проводить восстановительные работы на сетях канализации. Это необходимо для дальнейшей чёткой работы системы.

«Уважаемые жители! Спасибо за терпение и понимание! Берегите инфраструктуру своих домов. От души благодарю за многодневный тяжелый труд в сложных условиях работников аварийных бригад – вам досталась непростая задача, большое спасибо за профессионализм и выдержку! Коллегам из Правительства области, МП "Горводоканал!, управляющих организаций, главе и сотрудникам Писковической волости – спасибо за поддержку», - подытожила Наталья Федорова.