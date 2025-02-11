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Если техпаспорт электроотопительных приборов еще не готов, оплачивать квитанции все равно нужно — Елена Пилипенко

Если технический паспорт на электроотопительный прибор еще не готов, оплачивать квитанции за электроэнергию все равно нужно, рассказала председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Понятно, что, может, вы не заплатите всю сумму, вы считаете, что она необъективная, но платить нужно», - обратила внимание Елена Пилипенко.

Председатель профильного комитета напомнила, что компания «Псковэнергосбыт» сделает перерасчет с 1 января. Главное - подать все необходимые документы до 1 мая.

Напомним, чтобы платить за электричество меньше, необходимо подать в «Псковэнергосбыт» технический паспорт отопительного электрооборудования, который можно сделать в бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки или в иных организациях:

Филиал ППК «Роскадастр» по Псковской области - Псков, улица Рабочая, дом №11, телефон: +7 (8112) 64-93-01.

«БТИ и ГКО» - Псков, улица Госпитальная, дом №3, телефон:+7 (8112) 58-60-60.

ООО «Профкадастр» - Псков, улица Советская, дом №56, телефон: +7 (8112) 60-56-25.

ООО «Кадастр плюс» - Псков, улица Гоголя, дом №3, телефон: 7-911-975-08-35.

ООО «Бюро кадастровых услуг» - Псков, улица Коммунальная, дом №70, телефон: +7 (8112) 60-50-75.

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В Псковской области с 1 января изменились диапазоны потребления электричества. Многие владельцы частных домов получили счета, превышающие декабрьские в 2-3 раза. По решению губернатора, платежи пересчитают, если предоставить техпаспорт с указанием стационарных электроплит или электроотопителей в «Псковэнергосбыт» до 1 мая.