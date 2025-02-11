Если техпаспорт электроотопительных приборов еще не готов, оплачивать квитанции все равно нужно — Елена Пилипенко 

Если технический паспорт на электроотопительный прибор еще не готов, оплачивать квитанции за электроэнергию все равно нужно, рассказала председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
«Понятно, что, может, вы не заплатите всю сумму, вы считаете, что она необъективная, но платить нужно», - обратила внимание Елена Пилипенко.
Председатель профильного комитета напомнила, что компания «Псковэнергосбыт» сделает перерасчет с 1 января. Главное - подать все необходимые документы до 1 мая.
Напомним, чтобы платить за электричество меньше, необходимо подать в «Псковэнергосбыт» технический паспорт отопительного электрооборудования, который можно сделать в бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки или в иных организациях:
В Псковской области с 1 января изменились диапазоны потребления электричества. Многие владельцы частных домов получили счета, превышающие декабрьские в 2-3 раза. По решению губернатора, платежи пересчитают, если предоставить техпаспорт с указанием стационарных электроплит или электроотопителей в «Псковэнергосбыт» до 1 мая.