Чем грозит долг за капитальный ремонт, рассказали псковичам

Фонд капитального ремонта Псковской области предоставил ответы на наиболее актуальные вопросы жителей региона о системе взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. В частности, разъяснил ключевые моменты, касающиеся возможности отказа от уплаты взносов, последствий неплатежей, порядка начисления пеней и возврата денежных средств.
В соответствии со с. 169 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
В соответствии со с. 154, 159-160 ЖК РФ, в случае неоплаты взносов на капитальный ремонт предусмотрена ответственность в виде наложения пени, взыскания в судебном порядке образовавшегося долга, приостановление выплаты льгот и субсидий, причитающихся собственникам.
Собственники помещений в МКД, несвоевременно (не полностью) уплатившие взносы на капремонт, обязаны уплатить пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки по день фактической оплаты (ч. 14.1 ст. 155 ЖК РФ).
Мировой суд и судебные приставы.
Взносы на капитальный ремонт привязаны к помещению. Если за квартирой числится долг, он перейдет к следующему собственнику (если не будет погашен предыдущим). При этом лицевой счет при смене собственника помещения остается прежним.
Возврат платежей может стать возможным, если жилой дом был признан аварийным и подлежит сносу. Также возврат средств будет исполнен, если дом исключен из региональной программы в связи с тем, что в доме менее 5 квартир.
Законом предусмотрено предоставление льготы одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим возраста 70 лет - 50%, 80 лет - 100%.
Взносы на капитальный ремонт являются обязательными. Исполнять обязанность должны собственники квартиры, квартиросъемщикам платить за капремонт не нужно.
По умолчанию все деньги, которые платят жильцы, идут в «общий котел» - поступают на счет регионального оператора. По мере необходимости фонд капитального ремонта финансирует за счет этих накоплений работы в домах, где прошел срок замены или ремонта коммуникаций и конструктивных элементов.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам расчетной группы: 8(8112)298217, 8(8112)298227, 8(8112)298270, 8(8112)298268, 8(8112)298269, или по телефону «горячей линии»: 8(8112)298223.