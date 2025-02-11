ЖКХ

Чем грозит долг за капитальный ремонт, рассказали псковичам

Фонд капитального ремонта Псковской области предоставил ответы на наиболее актуальные вопросы жителей региона о системе взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. В частности, разъяснил ключевые моменты, касающиеся возможности отказа от уплаты взносов, последствий неплатежей, порядка начисления пеней и возврата денежных средств.

Можно ли отказаться от платы за капитальный ремонт?

В соответствии со с. 169 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Что будет, если во об ще не платить за капитальный ремонт?

В соответствии со с. 154, 159-160 ЖК РФ, в случае неоплаты взносов на капитальный ремонт предусмотрена ответственность в виде наложения пени, взыскания в судебном порядке образовавшегося долга, приостановление выплаты льгот и субсидий, причитающихся собственникам.

Расчет пени

Собственники помещений в МКД, несвоевременно (не полностью) уплатившие взносы на капремонт, обязаны уплатить пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки по день фактической оплаты (ч. 14.1 ст. 155 ЖК РФ).

Кто взыскивает долги за капитальный ремонт?

Мировой суд и судебные приставы.

Чем грозит долг за капитальный ремонт?

Взносы на капитальный ремонт привязаны к помещению. Если за квартирой числится долг, он перейдет к следующему собственнику (если не будет погашен предыдущим). При этом лицевой счет при смене собственника помещения остается прежним.

Можно ли вернуть взносы за капитальный ремонт собственникам помещений?

Возврат платежей может стать возможным, если жилой дом был признан аварийным и подлежит сносу. Также возврат средств будет исполнен, если дом исключен из региональной программы в связи с тем, что в доме менее 5 квартир.

Кто платит 50% за капитальный ремонт?

Законом предусмотрено предоставление льготы одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим возраста 70 лет - 50%, 80 лет - 100%.

Как не платить за капитальный ремонт на законном основании?

Взносы на капитальный ремонт являются обязательными. Исполнять обязанность должны собственники квартиры, квартиросъемщикам платить за капремонт не нужно.

Куда уходят взносы за капитальный ремонт?

По умолчанию все деньги, которые платят жильцы, идут в «общий котел» - поступают на счет регионального оператора. По мере необходимости фонд капитального ремонта финансирует за счет этих накоплений работы в домах, где прошел срок замены или ремонта коммуникаций и конструктивных элементов.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам расчетной группы: 8(8112)298217, 8(8112)298227, 8(8112)298270, 8(8112)298268, 8(8112)298269, или по телефону «горячей линии»: 8(8112)298223.