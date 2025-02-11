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Работы по восстановлению теплоснабжения ведутся в поселке Заплюсье Плюсского округа

17.02.2025 08:12|ПсковКомментариев: 0

В поселке Заплюсье Плюсского района проводятся работы по восстановлению системы теплоснабжения, сообщила глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова в своем Telegram-канале.

Тепло дали, но не всем? : Псковская Лента Новостей / ПЛН

По ее словам, за ночь не удалось восстановить работу второго котла, и в настоящее время функционирует только один котел. Специалисты выясняют причины неисправности и приступят к устранению проблемы. На место происшествия выехали руководители теплоснабжающей организации и округа.

«О результатах работы на котельной буду вас информировать!» - сообщила муниципалитета муниципалитета.

Теги: #теплоснабжение
Источник: Псковская Лента Новостей
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