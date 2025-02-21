ЖКХ

Псковичей предупредили о ложных извещениях о поверке приборов учета воды

Ложные извещения о проведении работ по поверке приборов учета воды приходят псковичам. Как их отличить, рассказали в муниципальном предприятии города Пскова «Горводоканал».

«Конкуренция между компаниями, предлагающими проведение поверок приборов учета воды, заставляет их придумывать новые способы охвата максимального количества потенциальных клиентов. Формально это не запрещено, но все больше граждан вводятся в заблуждение. Из большинства рекламаций следует настоятельная рекомендация поверки счетчиков, даже в тех случаях, когда срок их действия еще не истек За последнюю неделю к нам поступило множество звонков от жителей, в том числе из новостроек, которые недавно были введены в эксплуатацию. Люди сообщали, что ожидают наших специалистов для поверки счетчиков. Однако мы не осуществляем поверку, так как у нас пока нет лицензии на проведение таких работ. Мы находимся в процессе ее получения. Тем временем недобросовестные компании продолжают рассылать уведомления, вводя людей в заблуждение», - описали ситуацию в «Горводоканале».

На примере одной из таких листовок в организации обратили внимание на несколько важных моментов:

Указанные в листовке тарифы на холодное водоснабжение и нормативы не соответствуют действительности;

QR-код и штрих-код на листовке не несут никакой полезной информации, а лишь создают видимость официальности;

Крупным шрифтом выделено требование о «обязательной метрологической поверке», однако внизу мелким шрифтом указано, что листовка носит исключительно информационный характер;

Использование аббревиатур, таких как «РИМ», и восьмизначных номеров извещений призвано придать документу ложную значимость.

Фото: «Горводоканал»

Кроме того, в объявлениях зачастую указывается ограниченный срок работ по поверке в конкретном доме, в который жители боятся не успеть.

«Мы настоятельно рекомендуем внимательно относиться к подобным уведомлениям. Во всех случаях, когда к нам обращались абоненты, мы проверяли срок действия счетчиков, и оказывалось, что их поверка действительна еще в течение 1-3 лет. Помните: поверка счетчиков воды требуется только по истечении межповерочного интервала, указанного в технической документации на прибор. Кроме того, о подходящем сроке мы предупреждаем абонентов в нашей квитанции за три месяца до окончания действия поверки на счетчики. Наша организация не рассылает уведомления о поверке счетчиков в таком виде. Если у вас возникли сомнения, свяжитесь с нашим колл-центром по телефону: 79-21-12 для уточнения информации. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки недобросовестных компаний!» - добавили на предприятии.