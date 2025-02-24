ЖКХ

Пять центральных тепловых пунктов строят в военном городке Остров-3

Пять центральных тепловых пунктов и очистные сооружения строятся в военном городке Остров-3, как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, модернизация коммунальной инфраструктуры проводится по программе с участием средств Фонда развития территорий.

Фотографии: официальный Telegram-канал Псковской области

Большой объём работ ведётся по обновлению сфер теплоснабжения и водоотведения в военном городке «Остров-3» в Островском районе. Здесь строят пять центральных тепловых пунктов с прокладкой трубопроводов протяженностью 10,6 км. Большая часть работ на объектах уже выполнена.

Также сейчас возводят очистные сооружения канализации. Работы на этом объекте должны завершить до конца года.

В конце 2024 года в городке по этой программе ввели в эксплуатацию еще три значимых объекта коммунальной инфраструктуры.

«На реализацию всех мероприятий программы предусмотрен серьезный объем финансирования – 1,8 млрд рублей, в том числе 1,4 млрд рублей – средства федеральной поддержки», – отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.