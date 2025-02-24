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ЖКХ

«Дневной дозор»: Нужна ли единая квитанция оплаты ЖКУ?

03.03.2025 10:23|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему возможного введения единой квитанции для оплаты услуг ЖКХ. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

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Минстрой России выступает за идею ввести единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги. В первом приближении идея объединить все коммунальные платежи в одну квитанцию кажется заманчивой, как универсальный ключ от всех дверей: удобно, всё в одной коробочке. Такой подход мог бы значительно упростить процесс оплаты, ведь вместо нескольких квитанций вы получите одну, что сэкономит время и упростит учёт расходов. Кроме того, единая платёжная система может предложить удобные способы оплаты через мобильные приложения или интернет-банкинг, позволяя оплачивать счета в любое время. Это также может сократить количество ошибок в начислениях, так как расчёты будут проводиться одной системой, что обеспечит большую прозрачность ваших расходов.

Но не всё так просто. Если вы, например, оплатите счёт на день позже, может возникнуть путаница с долгами. Каким образом будут распределяться средства между разными поставщиками коммунальных услуг, если пользователь оплатит не всю сумму, обозначенную в единой платежке, а ее часть? Как будет фиксироваться задолженность? Кто будет вести претензионную работу с недобросовестными абонентами? Нужен ли некий посредник между гражданами и коммунальными организациями, с учетом того, что в последние годы коммунальщики массово переходили на прямые договоры с потребителями?

Поэтому против единой платежки могут выступать теплосети, водоканал и газовики, которые потеряют контроль над своими начислениями и взаимодействием с клиентами. Стабильная работа коммунальщиков будет зависеть от эффективности посредника, который будет обрабатывать все платежи, и если у него возникнут сбои, это может сказаться на всех пользователях — и на поставщиках ЖКУ, и на жильцах домов. Мы уже видели, как идея работала в Пскове, когда платежи проводились через единый расчетный центр.

Нужно ли ввести единую платежку за жилищно-коммунальные услуги? Какие плюсы и минусы можно выделить в случае, если такое решение будет принято на федеральном уровне? Об этом мы поговорим с экспертами в новом выпуске программы «Дневной дозор».

Константин Болотин, директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал», считает, что введение единой квитанции за жилищно-коммунальные услуги может облегчить жизнь гражданам, так как все платежи будут в одном документе. Однако он также отметил, что это усложнит взаимодействие между ресурсоснабжающими организациями и может привести к росту дебиторской задолженности.

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«Единая квитанция, с одной стороны, может облегчить жизнь получателей, но с другой — она усложняет взаимодействие между ресурсоснабжающими организациями. С введением единой квитанции у граждан возникает необходимость единовременно оплачивать все услуги. Это создаёт дополнительную нагрузку на компанию, которая будет выпускать квитанцию, а также на платёжного агента, который будет отвечать за её выпуск. С одной стороны, в этом есть свои преимущества. Однако есть и недостатки. Например, непонятно, кто будет заниматься взысканием дебиторской задолженности: компания, которая выставляет счета, или ресурсоснабжающая организация? И как быстро они будут получать информацию о должниках? В общем, вопросов много. С точки зрения информативности, конечно, удобнее, когда есть только одна квитанция. Однако, как руководитель предприятия, я осознаю, что в этом случае увеличится количество дебиторской задолженности».

Директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов отметил, что предприятие почти три года работало над выходом на прямые договоры с потребителями и установлением прямого взаимодействия с получателями услуг. На учете у «Псковских тепловых сетей» 110 тысяч лицевых счетов, что позволяет вести историю оплаты и качество обслуживания каждого клиента. Игорь Максимов выразил сомнение в том, что оператор единой квитанции сможет наладить такое же прямое взаимодействие с простыми людьми, заявив, что это идея, на его взгляд, утопическая.

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«Мое глубокое убеждение, что все дискуссии о единой платежной квитанции не имеют ничего общего с интересами потребителя жилищно-коммунальных услуг, то есть гражданина. Вот все апологеты этой идеи рассказывают, что будет лучше для человека. Никогда не слышал о социологических исследованиях, опросах общественного мнения или обобщённом мнении людей по этому вопросу. Мое глубокое убеждение, что это битва за финансовые потоки. Битва финансовых структур. Единая квитанция – это единый расчетный счет. Это какой-то уполномоченный банк, через который идут эти финансовые потоки».

Директор Псковского фонда капремонта Андрей Анисимов выступил за объединение платежей в единую квитанцию. Это предложение направлено на упрощение процесса оплаты для жителей, что позволит им получать одну сводную квитанцию вместо нескольких.

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«С точки зрения потребителя, конечно, это только "за". Когда перед собственником появляется несколько квитанций на оплату коммунальных услуг, ему удобнее платить по одной общей квитанции, чем по нескольким разным. Таким образом, с точки зрения потребителя, единый платёжный документ — это, безусловно, более удобный и простой способ оплаты коммунальных услуг. С точки зрения организации, если будет единый платежный документ, то это будет единый расчётно-кассовый центр. В этом центре будет аккумулироваться вся информация о начислениях и предоставлении коммунальных услуг. Соответственно, расходы, касаемо печати, доставки квитанций в первую очередь сократятся у поставщиков коммунальных ресурсов. Но я всё-таки, наверное, за объединение квитанций».

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«Сейчас в расчетах более-менее наведен порядок, но я считаю, что если всё будет отражаться в одном документе, то станет очень сложно найти необходимые контакты. Ведь нам часто приходится разбираться с проблемами: неправильно записанные показания счетчиков, технические сбои и так далее. Всё это усложнит процесс расчётов, на мой взгляд. Я думаю, что, например, деньги за водоснабжение должны поступать отдельно. Если всё будет учитываться на едином счёте, эти средства могут теряться. Мы уже сталкивались с подобной ситуацией, когда проходили через очень большие суммы. Поэтому мы бы не хотели, чтобы всё было "в одной корзине"».

Поддержала её мнение председатель совета многоквартирного дома и ТОС «Майора Доставалова, 1» Алла Горшкова. Она также высказала свои сомнения относительно целесообразности объединения квитанций, указывая на возможные неудобства для жителей, которые могут возникнуть в процессе адаптации к новой системе.

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«Каждого из нас касается история про коммунальные платежи. Итак, единая платежка. Мое личное мнение резко отрицательное. Объясню, почему. У меня как у собственника давно сформирован алгоритм оплаты коммунальных квитанций. Наложены автоплатежи в банках, я знаю, когда снимать показания, куда их передавать и в случае, когда что то непонятно, куда позвонить. И да, новая квитанция – это стресс. Я думаю, что большая сумма в единой платежке никого не обрадует, а в случае финансовых затруднений это будет очень неудобно. Вообще настораживает история, когда прикрываются интересами людей. В данном случае интересов моих я здесь не вижу. Совсем недавно говорили об электронных платежках через ГИС ЖКХ, через "Госуслуги". Где это всё? ХХI век на дворе. А у нас получается возврат какой-то там практики. И снова возникает какой-то непонятный посредник. Его услуги, конечно, будет оплачивать кто? Потребитель, то есть я. Не знаю, вряд ли мне это интересно. Опять же, интерес ресурсников, получателей платежа. У ресурсоснабжающих организаций как раз интересы были получать своевременные платежи в полном объеме именно от получателей. И как подтверждение этого интереса у ресурсников налажены абонентские службы, диспетчерские службы. Туда можно позвонить, выяснить все подробности оказания услуг и платежей. Я считаю, что идеальный вариант взаимодействия меня как потребителя и ресурсника – это прямые договоры. И совсем недавно в январе у нас проходило собрание собственников в моем МКД, и люди в очередной раз подняли вопрос о переходе именно на прямой договор. В этой истории я не вижу интереса лично для меня, поэтому я резко против единой платежки».

Эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов отметил, что у идеи внедрения единой платежной квитанции за жилищно-коммунальные услуги есть как плюсы, так и минусы. Среди плюсов — удобство для потребителей: единая квитанция упрощает процесс оплаты. Однако есть и недостатки: не все могут оплатить счета вовремя, что может привести к проблемам с начислениями. Для ресурсоснабжающих организаций переход на новую систему может быть сложным, особенно если уже существуют налаженные процессы расчетов за поставленные услуги.

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«Неужели на государственном уровне уже смирились с тем, что ГИС ЖКХ никогда не будет работать и электронный документооборот тоже не заработает? Мы говорим только о том, что в нашей стране единственный вариант — это платёжные документы, единый платёжный документ? Но с 2001 года мы развиваем электронное государство и электронный документооборот. Мы вложили огромные средства в ГИС ЖКХ. Мы много говорили о том, что у каждого должен быть личный кабинет и всё будет приходить в электронном виде. У нас большинство ресурсников сейчас имеют электронный документооборот. Современные электронные счётчики позволяют автоматизировать процесс формирования квитанций и других документов. Я плачу за газ и электричество через интернет. Вот куда надо идти и смотреть, а не говорить о том, что у нас единая или не единая квитанция. Доделайте, пожалуйста, систему ГИС ЖКХ, "Госуслуги ЖКХ", как она сейчас там будет называться, неважно. Доведите ее, пожалуйста, до ума. Вот это будет полезно и правильно».

Сегодня мнения экспертов разделились. С одной стороны, объединение всех коммунальных платежей в одну квитанцию может значительно упростить процесс оплаты для граждан, сделав его более удобным и прозрачным. Это также может помочь избежать ошибок в начислениях и облегчить учёт расходов. С другой стороны, существуют серьезные опасения по поводу реализации этой идеи. Проблемы могут возникнуть с распределением средств между различными поставщиками услуг, если пользователь оплатит лишь часть суммы в общей квитанции. Кроме того, стабильная работа системы будет зависеть от надежности посредника, который будет обрабатывать все платежи. Если возникнут сбои в его работе, пострадают как поставщики, так и потребители.

Виктория Семенова

Теги: #квитанции
Источник: Псковская Лента Новостей
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