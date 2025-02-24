ЖКХ

«Дневной дозор»: Нужна ли единая квитанция оплаты ЖКУ?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему возможного введения единой квитанции для оплаты услуг ЖКХ. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Минстрой России выступает за идею ввести единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги. В первом приближении идея объединить все коммунальные платежи в одну квитанцию кажется заманчивой, как универсальный ключ от всех дверей: удобно, всё в одной коробочке. Такой подход мог бы значительно упростить процесс оплаты, ведь вместо нескольких квитанций вы получите одну, что сэкономит время и упростит учёт расходов. Кроме того, единая платёжная система может предложить удобные способы оплаты через мобильные приложения или интернет-банкинг, позволяя оплачивать счета в любое время. Это также может сократить количество ошибок в начислениях, так как расчёты будут проводиться одной системой, что обеспечит большую прозрачность ваших расходов.

Но не всё так просто. Если вы, например, оплатите счёт на день позже, может возникнуть путаница с долгами. Каким образом будут распределяться средства между разными поставщиками коммунальных услуг, если пользователь оплатит не всю сумму, обозначенную в единой платежке, а ее часть? Как будет фиксироваться задолженность? Кто будет вести претензионную работу с недобросовестными абонентами? Нужен ли некий посредник между гражданами и коммунальными организациями, с учетом того, что в последние годы коммунальщики массово переходили на прямые договоры с потребителями?

Поэтому против единой платежки могут выступать теплосети, водоканал и газовики, которые потеряют контроль над своими начислениями и взаимодействием с клиентами. Стабильная работа коммунальщиков будет зависеть от эффективности посредника, который будет обрабатывать все платежи, и если у него возникнут сбои, это может сказаться на всех пользователях — и на поставщиках ЖКУ, и на жильцах домов. Мы уже видели, как идея работала в Пскове, когда платежи проводились через единый расчетный центр.

Нужно ли ввести единую платежку за жилищно-коммунальные услуги? Какие плюсы и минусы можно выделить в случае, если такое решение будет принято на федеральном уровне? Об этом мы поговорим с экспертами в новом выпуске программы «Дневной дозор».

Константин Болотин, директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал», считает, что введение единой квитанции за жилищно-коммунальные услуги может облегчить жизнь гражданам, так как все платежи будут в одном документе. Однако он также отметил, что это усложнит взаимодействие между ресурсоснабжающими организациями и может привести к росту дебиторской задолженности.

«Единая квитанция, с одной стороны, может облегчить жизнь получателей, но с другой — она усложняет взаимодействие между ресурсоснабжающими организациями. С введением единой квитанции у граждан возникает необходимость единовременно оплачивать все услуги. Это создаёт дополнительную нагрузку на компанию, которая будет выпускать квитанцию, а также на платёжного агента, который будет отвечать за её выпуск. С одной стороны, в этом есть свои преимущества. Однако есть и недостатки. Например, непонятно, кто будет заниматься взысканием дебиторской задолженности: компания, которая выставляет счета, или ресурсоснабжающая организация? И как быстро они будут получать информацию о должниках? В общем, вопросов много. С точки зрения информативности, конечно, удобнее, когда есть только одна квитанция. Однако, как руководитель предприятия, я осознаю, что в этом случае увеличится количество дебиторской задолженности».

Директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов отметил, что предприятие почти три года работало над выходом на прямые договоры с потребителями и установлением прямого взаимодействия с получателями услуг. На учете у «Псковских тепловых сетей» 110 тысяч лицевых счетов, что позволяет вести историю оплаты и качество обслуживания каждого клиента. Игорь Максимов выразил сомнение в том, что оператор единой квитанции сможет наладить такое же прямое взаимодействие с простыми людьми, заявив, что это идея, на его взгляд, утопическая.

«Мое глубокое убеждение, что все дискуссии о единой платежной квитанции не имеют ничего общего с интересами потребителя жилищно-коммунальных услуг, то есть гражданина. Вот все апологеты этой идеи рассказывают, что будет лучше для человека. Никогда не слышал о социологических исследованиях, опросах общественного мнения или обобщённом мнении людей по этому вопросу. Мое глубокое убеждение, что это битва за финансовые потоки. Битва финансовых структур. Единая квитанция – это единый расчетный счет. Это какой-то уполномоченный банк, через который идут эти финансовые потоки».

Директор Псковского фонда капремонта Андрей Анисимов выступил за объединение платежей в единую квитанцию. Это предложение направлено на упрощение процесса оплаты для жителей, что позволит им получать одну сводную квитанцию вместо нескольких.

«С точки зрения потребителя, конечно, это только "за". Когда перед собственником появляется несколько квитанций на оплату коммунальных услуг, ему удобнее платить по одной общей квитанции, чем по нескольким разным. Таким образом, с точки зрения потребителя, единый платёжный документ — это, безусловно, более удобный и простой способ оплаты коммунальных услуг. С точки зрения организации, если будет единый платежный документ, то это будет единый расчётно-кассовый центр. В этом центре будет аккумулироваться вся информация о начислениях и предоставлении коммунальных услуг. Соответственно, расходы, касаемо печати, доставки квитанций в первую очередь сократятся у поставщиков коммунальных ресурсов. Но я всё-таки, наверное, за объединение квитанций».

Против объедения квитанций выступила генеральный директор компании-интернет-провайдера «МАРТ - Великие Луки» Ольга Вьюнова.

«Сейчас в расчетах более-менее наведен порядок, но я считаю, что если всё будет отражаться в одном документе, то станет очень сложно найти необходимые контакты. Ведь нам часто приходится разбираться с проблемами: неправильно записанные показания счетчиков, технические сбои и так далее. Всё это усложнит процесс расчётов, на мой взгляд. Я думаю, что, например, деньги за водоснабжение должны поступать отдельно. Если всё будет учитываться на едином счёте, эти средства могут теряться. Мы уже сталкивались с подобной ситуацией, когда проходили через очень большие суммы. Поэтому мы бы не хотели, чтобы всё было "в одной корзине"».

Поддержала её мнение председатель совета многоквартирного дома и ТОС «Майора Доставалова, 1» Алла Горшкова. Она также высказала свои сомнения относительно целесообразности объединения квитанций, указывая на возможные неудобства для жителей, которые могут возникнуть в процессе адаптации к новой системе.

«Каждого из нас касается история про коммунальные платежи. Итак, единая платежка. Мое личное мнение резко отрицательное. Объясню, почему. У меня как у собственника давно сформирован алгоритм оплаты коммунальных квитанций. Наложены автоплатежи в банках, я знаю, когда снимать показания, куда их передавать и в случае, когда что то непонятно, куда позвонить. И да, новая квитанция – это стресс. Я думаю, что большая сумма в единой платежке никого не обрадует, а в случае финансовых затруднений это будет очень неудобно. Вообще настораживает история, когда прикрываются интересами людей. В данном случае интересов моих я здесь не вижу. Совсем недавно говорили об электронных платежках через ГИС ЖКХ, через "Госуслуги". Где это всё? ХХI век на дворе. А у нас получается возврат какой-то там практики. И снова возникает какой-то непонятный посредник. Его услуги, конечно, будет оплачивать кто? Потребитель, то есть я. Не знаю, вряд ли мне это интересно. Опять же, интерес ресурсников, получателей платежа. У ресурсоснабжающих организаций как раз интересы были получать своевременные платежи в полном объеме именно от получателей. И как подтверждение этого интереса у ресурсников налажены абонентские службы, диспетчерские службы. Туда можно позвонить, выяснить все подробности оказания услуг и платежей. Я считаю, что идеальный вариант взаимодействия меня как потребителя и ресурсника – это прямые договоры. И совсем недавно в январе у нас проходило собрание собственников в моем МКД, и люди в очередной раз подняли вопрос о переходе именно на прямой договор. В этой истории я не вижу интереса лично для меня, поэтому я резко против единой платежки».

Эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов отметил, что у идеи внедрения единой платежной квитанции за жилищно-коммунальные услуги есть как плюсы, так и минусы. Среди плюсов — удобство для потребителей: единая квитанция упрощает процесс оплаты. Однако есть и недостатки: не все могут оплатить счета вовремя, что может привести к проблемам с начислениями. Для ресурсоснабжающих организаций переход на новую систему может быть сложным, особенно если уже существуют налаженные процессы расчетов за поставленные услуги.

«Неужели на государственном уровне уже смирились с тем, что ГИС ЖКХ никогда не будет работать и электронный документооборот тоже не заработает? Мы говорим только о том, что в нашей стране единственный вариант — это платёжные документы, единый платёжный документ? Но с 2001 года мы развиваем электронное государство и электронный документооборот. Мы вложили огромные средства в ГИС ЖКХ. Мы много говорили о том, что у каждого должен быть личный кабинет и всё будет приходить в электронном виде. У нас большинство ресурсников сейчас имеют электронный документооборот. Современные электронные счётчики позволяют автоматизировать процесс формирования квитанций и других документов. Я плачу за газ и электричество через интернет. Вот куда надо идти и смотреть, а не говорить о том, что у нас единая или не единая квитанция. Доделайте, пожалуйста, систему ГИС ЖКХ, "Госуслуги ЖКХ", как она сейчас там будет называться, неважно. Доведите ее, пожалуйста, до ума. Вот это будет полезно и правильно».

Сегодня мнения экспертов разделились. С одной стороны, объединение всех коммунальных платежей в одну квитанцию может значительно упростить процесс оплаты для граждан, сделав его более удобным и прозрачным. Это также может помочь избежать ошибок в начислениях и облегчить учёт расходов. С другой стороны, существуют серьезные опасения по поводу реализации этой идеи. Проблемы могут возникнуть с распределением средств между различными поставщиками услуг, если пользователь оплатит лишь часть суммы в общей квитанции. Кроме того, стабильная работа системы будет зависеть от надежности посредника, который будет обрабатывать все платежи. Если возникнут сбои в его работе, пострадают как поставщики, так и потребители.

Виктория Семенова