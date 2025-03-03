ЖКХ

Началась газификация деревни Поречье Великолукского района

В рамках программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021-2025 годах началось строительство внутрипоселкового газопровода в деревне Поречье Великолукского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Фото: директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов / «ВКонтакте»

Новый газопровод протяженностью 10,7 км создаст возможность газификации 455 домовладений.

Для газификации Великолукского района в 2018 году был построен межпоселковый газопровод протяженностью около 51,5 км Великие Луки - деревня Борки с отводами на поселок Дорожный, деревни Булынино, Купуй, Поречье, Полибино Великолукского района и установлено 8 пунктов редуцирования газа для обеспечения надежного газоснабжения.