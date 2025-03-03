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Завершается ликвидация аварии на канализационном коллекторе на Завеличье

Работы муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» по купированию аварийной ситуации на канализационном коллекторе на пересечении улиц Западной и Крестки города Пскова находятся в стадии завершения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Горводоканала».

Фото: «Горводоканал»

Данный крупный узел городской канализации на Завеличье собирает хозяйственно-бытовые стоки с колоссального пространства городских и пригородных территорий — от микрорайона Кресты до дальнего Завеличья, Тямши и Неелово, напомнили в организации. В феврале узел вышел из строя, и канализационные воды начали просачиваться на поверхность.

Как рассказали на предприятии, причина аварии — повышенный износ трубы канализации, проложенной еще в 80-х годах прошлого века и принимающей на себя все последние годы агрессивные сточные воды от коллектора, канализующего население и промышленные предприятия Псковского района, а также обслуживающего новые спальные микрорайоны дальнего Завеличья и микрорайон «Борисовичи»..

«Раскоп площадки явил печальную картину: на некоторых участках коллектора собственно старая канализационная труба была разрушена буквально в пыль, а просветы сохранившихся участков трубы были забиты смесью песка и бытовых отходов более чем наполовину», - добавили в «Горводоканале».

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Работы по устранению аварии начали незамедлительно. К настоящему моменту подрядчик «Горводоканала» полностью заменил 96-метровый аварийный участок коллектора на новый трубопровод из полипропилена, прочистил еще 30 метров неповрежденной канализационной трубы из армированного бетона от песка и бытового мусора и начал работы по возведению современных канализационных камер.

«Производство работ было осложнено сразу четырьмя дополнительными факторами. Во-первых, замена трубы проводилась на глубине 6-7 метров в сильно обводненных, вязких грунтах. Во-вторых, в непосредственной близости к проложенному в земле старому коллектору в последующие годы был возведен гаражный массив и установлены столбы освещения. Соответственно, ремонтной бригаде пришлось осуществлять земляные работы так, чтобы не нарушить структурную целостность появившейся инфраструктуры. В-третьих, водоотведение с такой большой территории потребовало современной долговечной пластиковой канализационной трубы большого диаметра. Сложность заключалась в том, что необходимость прокладки больших труб — это крайне редкая ситуация для Пскова. Так, в городе метровый диаметр имеют всего около 3% коллекторов, и дорогостоящая техника для таких работ арендуется, а не держится в постоянном пользовании. Доставка оборудования из Москвы также заняла определенное время. Наконец, на время производства работ пришлось оперативно запустить временный канализационный контур в обход разрушившегося», - пояснили в «Горводоканале».

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К вечеру 5 марта канализационную протечку удалось ликвидировать, направив стоки уже по новой трубе. Таким образом, острая аварийная ситуация была локализована, а завершение всего комплекса ремонтных мероприятий ожидается к концу следующей недели. После этого останется проведение работ по благоустройству затронутой территории.

Напомним, работы по ликвидации аварии на личном контроле держит губернатор Псковской области Михаил Ведерников.