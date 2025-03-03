Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Снять проклятие
Эхо несостоявшегося теракта
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
Билеты на предпоказ фильма «Ждун»
«Лёгкая кухня» Классические блины
Как отправить ребенка в летний лагерь
самозапрет на получение кредита
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
 
 
 
ещё ЖКХ 03.03.2025 10:232 «Дневной дозор»: Нужна ли единая квитанция оплаты ЖКУ? 07.03.2025 11:180 Завершается ликвидация аварии на канализационном коллекторе на Завеличье 06.03.2025 21:530 Губернатор держит на личном контроле аварию на коллекторе на улице Западной в Пскове 06.03.2025 16:471 Газ провели к дому бывшей несовершеннолетней узницы концлагерей в Печорском округе 06.03.2025 10:500 Водоснабжение отключили в Бежаницах из-за аварии 06.03.2025 10:340 Электричество отключат на нескольких улицах Великих Лук 7 марта
 
 
 
Самое популярное 28.02.2025 15:334 Покушение на митрополита Тихона: следы террористов в Пскове 03.03.2025 11:130 Михаила Гавунаса осудили на 8 лет 6 месяцев лишения свободы 04.03.2025 18:224 Первый вице-губернатор Денис Салий оставил должность 28.02.2025 08:200 Убийство митрополита Тихона готовили его помощник и клирик 05.03.2025 09:290 Устроивший стрельбу в Санкт-Петербурге пскович был найден мертвым
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Завершается ликвидация аварии на канализационном коллекторе на Завеличье

07.03.2025 11:18|ПсковКомментариев: 0

Работы муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» по купированию аварийной ситуации на канализационном коллекторе на пересечении улиц Западной и Крестки города Пскова находятся в стадии завершения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Горводоканала».

Фото: «Горводоканал»

Данный крупный узел городской канализации на Завеличье собирает хозяйственно-бытовые стоки с колоссального пространства городских и пригородных территорий — от микрорайона Кресты до дальнего Завеличья, Тямши и Неелово, напомнили в организации. В феврале узел вышел из строя, и канализационные воды начали просачиваться на поверхность.

Как рассказали на предприятии, причина аварии — повышенный износ трубы канализации, проложенной еще в 80-х годах прошлого века и принимающей на себя все последние годы агрессивные сточные воды от коллектора, канализующего население и промышленные предприятия Псковского района, а также обслуживающего новые спальные микрорайоны дальнего Завеличья и микрорайон «Борисовичи»..

«Раскоп площадки явил печальную картину: на некоторых участках коллектора собственно старая канализационная труба была разрушена буквально в пыль, а просветы сохранившихся участков трубы были забиты смесью песка и бытовых отходов более чем наполовину», - добавили в «Горводоканале». 

Работы по устранению аварии начали незамедлительно. К настоящему моменту подрядчик «Горводоканала» полностью заменил 96-метровый аварийный участок коллектора на новый трубопровод из полипропилена, прочистил еще 30 метров неповрежденной канализационной трубы из армированного бетона от песка и бытового мусора и начал работы по возведению современных канализационных камер.

«Производство работ было осложнено сразу четырьмя дополнительными факторами. Во-первых, замена трубы проводилась на глубине 6-7 метров в сильно обводненных, вязких грунтах. Во-вторых, в непосредственной близости к проложенному в земле старому коллектору в последующие годы был возведен гаражный массив и установлены столбы освещения. Соответственно, ремонтной бригаде пришлось осуществлять земляные работы так, чтобы не нарушить структурную целостность появившейся инфраструктуры. В-третьих, водоотведение с такой большой территории потребовало современной долговечной пластиковой канализационной трубы большого диаметра. Сложность заключалась в том, что необходимость прокладки больших труб — это крайне редкая ситуация для Пскова. Так, в городе метровый диаметр имеют всего около 3% коллекторов, и дорогостоящая техника для таких работ арендуется, а не держится в постоянном пользовании. Доставка оборудования из Москвы также заняла определенное время. Наконец, на время производства работ пришлось оперативно запустить временный канализационный контур в обход разрушившегося», - пояснили в «Горводоканале».

К вечеру 5 марта канализационную протечку удалось ликвидировать, направив стоки уже по новой трубе. Таким образом, острая аварийная ситуация была локализована, а завершение всего комплекса ремонтных мероприятий ожидается к концу следующей недели. После этого останется проведение работ по благоустройству затронутой территории.

Напомним, работы по ликвидации аварии на личном контроле держит губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ждете ли вы возвращения западных брендов?
В опросе приняло участие 258 человек
07.03.2025, 11:270 «На пятой передаче»: Депутаты против камер-треног 07.03.2025, 11:180 Завершается ликвидация аварии на канализационном коллекторе на Завеличье 07.03.2025, 11:110 Жителя Псковского района будут судить за избиение сожителя до смерти 07.03.2025, 11:070 Утренние авиарейсы Псков - Москва возобновятся с 17 марта
07.03.2025, 11:040 Псковским студентам, заключившим договор о целевом обучении с МСУ, будут платить по 7,5 тысячи рублей 07.03.2025, 11:030 Маленький ребенок пострадал в результате съезда автомобиля в кювет в Дедовичском районе 07.03.2025, 10:570 Экскурсия по выставке «Образы Мелетовской стенописи» пройдет в Пскове 8 марта 07.03.2025, 10:460 «Хайпожоры»: Дети и интернет, развязка дела Блиновской и Telegram обошел YouTube
07.03.2025, 10:400 Умер заслуженный тренер России по фигурному катанию Тюков 07.03.2025, 10:250 В Госдуму внесут проект об увеличении пособия при рождении ребенка 07.03.2025, 10:070 Марина Кулакова: Археологический центр плотно сотрудничает с ПЛН 07.03.2025, 10:020 ЛДПР предложила объявить частичную амнистию женщин
07.03.2025, 10:000 Фотофакт: Подснежники распускаются в псковских дворах 07.03.2025, 10:000 Билеты на предпоказ снятого в Абрау-Дюрсо фильма разыгрывает радио ENERGY в Пскове 07.03.2025, 09:550 Ушел из жизни бывший директор Великолукского строительного техникума Виктор Демченков 07.03.2025, 09:520 «Краски города»: Пять правил подготовки к весне. ВИДЕО
07.03.2025, 09:490 Псковских родителей предупредили о вербовке подростков для диверсий 07.03.2025, 09:470 Актер Глеб Калюжный пообещал следствию пойти в армию 07.03.2025, 09:370 7 марта будет сокращённым рабочим днём 07.03.2025, 09:360 Объем производства водки с начала года оказался минимальным за девять лет
07.03.2025, 09:150 Каждый четвертый мужчина в Пскове знает, насколько «опасно» забыть поздравить жену с 8 Марта — опрос 07.03.2025, 09:000 Минэк разработал условия вырубки леса при создании горнолыжных комплексов 07.03.2025, 08:310 Начинается видеотрансляция нового проекта «Краски города» на «ПЛН FM» 07.03.2025, 08:300 Путин провел встречу с работницами фонда «Защитники Отечества»
07.03.2025, 08:200 С 1 мая премиальные б/у машины из Белоруссии и Киргизии могут подорожать на 25% 07.03.2025, 08:000 Доходы Telegram-ботов для «пробива» оценили в 15 млрд рублей 07.03.2025, 07:300 В Госдуме предложили увеличить единовременное пособие при рождении ребёнка до 50 тысяч рублей 07.03.2025, 07:001 День прогуливания уроков отмечают 7 марта
06.03.2025, 22:420 Псковичка похитила вейп сыну в подарок 06.03.2025, 22:170 Полиция разбирается в обстоятельствах столкновения легкового автомобиля с электровелосипедом в Пскове 06.03.2025, 22:050 Выставка работ молодых художников «Гармония диссонанса» пройдет в Пскове 12 марта 06.03.2025, 21:530 Губернатор держит на личном контроле аварию на коллекторе на улице Западной в Пскове
06.03.2025, 21:310 Тело 65-летнего утонувшего рыбака обнаружено в Печорском районе 06.03.2025, 20:581 Талантливые школьники из разных регионов России стали победителями олимпиады по искусственному интеллекту 06.03.2025, 20:550 Счетная палата назвала причины подорожания жилья в 2024 году 06.03.2025, 20:360 Путин прокомментировал попытку осуществить покушение на митрополита Тихона
06.03.2025, 20:300 В Роспатенте опровергли отказ Шаману в праве на товарный знак «Я Русский» 06.03.2025, 20:100 Россиянам хотят разрешить раз в пять лет уходить на кредитные каникулы 06.03.2025, 19:500 Школьница из Новоржева стала победителем конкурса, посвященного памяти Героев шестой роты 06.03.2025, 19:300 11 дней остается до конца грантового конкурса от Росмолодёжь
06.03.2025, 19:120 Ограничение скорости на трассе Р-23 будет введено утром 7 марта 06.03.2025, 18:500 Грузовой автотранспорт не сможет ездить в Локнянском и Опочецком муниципальных округах до 4 апреля 06.03.2025, 18:300 Как безопасно похудеть при серьезном ожирении, рассказал пластический хирург 06.03.2025, 18:170 «Онлайн-брифинг»: Порядок предоставления налоговых льгот в 2025 году. ВИДЕО
06.03.2025, 18:130 «Краски города»: Пять правил подготовки к весне 06.03.2025, 18:114 Сергей Вострецов: От системных переработок учителей страдают все 06.03.2025, 18:020 Мошенники придумали схему обмана с сервисом «Мой ГАЗ» 06.03.2025, 17:510 В администрации Пскова пояснили, почему здание бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось без света
06.03.2025, 17:480 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 6 марта 06.03.2025, 17:451 Игорь Иванов предложил исключить сверхурочную работу из расчета МРОТ 06.03.2025, 17:371 У мужчины, убившего соседей в Псковской районе из-за громкой музыки, выявлено психическое заболевание 06.03.2025, 17:300 Самовольно установленный гараж снесли в районе Любятово в Пскове
06.03.2025, 17:180 Должницу по алиментам в Острове приговорили к 3 месяцам лишения свободы 06.03.2025, 17:150 Акция «Живая память благодарных поколений» завершилась в псковском музее 06.03.2025, 17:100 В псковском «Птичьем дворике» появился медвежонок 06.03.2025, 17:062 Евродом вверх дном: зачем Европе война?
06.03.2025, 17:040 Месячник по благоустройству начнется 17 марта в Великих Луках 06.03.2025, 16:471 Газ провели к дому бывшей несовершеннолетней узницы концлагерей в Печорском округе 06.03.2025, 16:440 «Сообразим на троих»: Отставка вице-губернатора и приговор опальному олигарху. ВИДЕО 06.03.2025, 16:333 Псковичам рассказали, кому доступны льготы на транспортный налог
06.03.2025, 16:291 Педагоги и эксперты в Пскове рассмотрели ключевые направления развития образования до 2040 года 06.03.2025, 16:140 День бесплатной юридической помощи для бойцов СВО пройдет в Пскове 13 марта 06.03.2025, 16:120 Новые камеры фотофиксации нарушений ПДД установят в Великих Луках 06.03.2025, 16:100 Более 70 участников выступили на псковском фестивале Magic Pole Dance
06.03.2025, 16:030 1,2 млрд рублей налогов было начислено на имущество физлиц в Псковской области 06.03.2025, 16:010 Кабмин не поддержал законопроект о возмещении разницы цены товара в случае брака 06.03.2025, 15:590 Асфальтовый памп-трек обустроен в Палкинском районе. ФОТО 06.03.2025, 15:570 Кто автоматически получает льготы на уплату налогов, ответили псковичам
06.03.2025, 15:510 Фотофакт: Дети играют на тающем льду реки Псковы 06.03.2025, 15:490 Отряд «Старейшина» открыл доброхотский сезон в Пушкинском заповеднике 06.03.2025, 15:460 «Ростелеком» поможет псковским компьютерным клубам развить киберскорость 06.03.2025, 15:223 Татьяна Фомченкова: Ребятам, которые не собираются в десятый класс, сдать четыре ОГЭ крайне трудно
06.03.2025, 15:071 Сбитая автомашиной в Пскове пожилая женщина госпитализирована с серьезной травмой 06.03.2025, 15:010 «Банкротство и точка»: Процедура банкротства физлица в РФ. ВИДЕО 06.03.2025, 15:010 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о порядке предоставления налоговых льгот в 2025 году 06.03.2025, 15:000 До +11 градусов прогнозируют в Псковской области 7 марта
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru