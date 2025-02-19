Общество

Неприятный запах образовался из-за аварии на коллекторе на Западной улице в Пскове

Авария на коллекторе произошла на улице Западной в Пскове. Происшествие привело к снижению его пропускной способности и образованию неприятного запаха. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин/ Telegram-канал

Контракт с подрядной организацией был заключён сразу после сообщения об аварии. С 12 февраля она ведёт аварийно-восстановительные работы на месте. Параллельно осуществляется перекачка сточных вод.

«Перед специалистами стоит непростая задача, ведь коллектор имеет диаметр больше одного метра и находится на большой глубине. По прогнозам, ремонт займёт несколько недель. Все необходимые материалы, такие как новые трубы и бетонные камеры для них, уже приобретены и доставлены на место», - рассказал Борис Елкин.