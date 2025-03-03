ЖКХ

Борис Елкин: Несколько единиц техники утопили во время ремонта коллектора на улице Западной

Несколько единиц техники утопили во время ремонта коллектора на улице Западной в Пскове, позже технику успешно достали. Об этом глава города Пскова Борис Елкин рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Силами "Горводоканала" у нас сейчас выполняются работы по замене сетей коллектора на улице Западной. Там прорвало метровую трубу, это достаточно серьезный тысячный коллектор, канализация. Прорвало достаточно сильно. Труба бетонная, ее продавило. В итоге больше 100 метров коллектора - под замену. Новые трубы уже закуплены, они на объекте, их уже монтируют. Но там глубина залегания этой трубы больше 8 метров. Она собирает, так скажем, канализацию почти с всего дальнего Завеличья. Это серьезный коллектор, у такого коллектора запахи серьезные. Подрядчик работает, не останавливается, но работа действительно сложная, ни одну единицу техники мы там уже утопили», – рассказал глава города.

Он уточнил, что всю утопленную в процессе работы технику успешно достали, но это, а также высокая степень воднения грунта из-за погоды усложняют ремонт.

«Семо оно точно не рассосется, и я прислушаюсь к рекомендациям чаще информировать население о ходе работ», — добавил Борис Елкин.