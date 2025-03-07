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Более 9 тысяч заявок подано в псковские «управляйки» через приложение «Госуслуги Дом»

07.03.2025 13:11|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области за время работы мобильного приложения «Госуслуги Дом» жители региона подали 9 169 заявок в управляющие организации, из них 130 — коллективных. Всего на территории области зарегистрировано более 31 тысячи пользователей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Приложение «Госуслуги Дом» работает на базе данных ГИС ЖКХ. Оно регулярно пополняется новыми возможностями. Теперь им могут воспользоваться и собственники индивидуальных жилых домов, включая дома блокированной застройки. Данные о недвижимости, на которую оформлено право собственности и которая внесена местной администрацией в ГИС ЖКХ, загружаются автоматически.

Собственники индивидуального жилого дома могут подавать показания счетчиков и заказывать их поверку, оплачивать коммунальные услуги, обращаться в ресурсоснабжающие организации по вопросам работы приборов учета и корректности платежных документов. Кроме того, они могут предоставлять гостевой доступ к управлению своим домом родственникам или арендаторам.

Минстрой России совместно с Минцифры проводят системную работу по развитию и внедрению мобильной платформы для решения всех вопросов ЖКХ в одном окне — мобильного приложения «Госуслуги Дом». Цифровое решение на базе ГИС ЖКХ развивает АО «Оператор информационной системы». Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery. Авторизоваться можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.

Источник: Псковская Лента Новостей
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