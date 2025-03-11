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ЖКХ

Игорь Иванов поблагодарил работников ЖКХ за готовность решать сложные задачи

16.03.2025 12:00|Псков

С профессиональным праздником работников жилищно-коммунального хозяйства поздравил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

«Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства! От имени Псковского областного совета профсоюзов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша работа – это ежедневный вклад в создание комфортных условий жизни для каждого жителя нашего региона. Вы трудитесь на благо общества, обеспечивая чистоту улиц, бесперебойную работу коммунальных систем, предоставляя качественные бытовые услуги», - отметил Игорь Иванов.

Он подчеркнул, что в руках работников ЖКХ находится важнейшая задача – делать жизнь людей удобной и безопасной.

«Ваш профессионализм, ответственность и преданность делу заслуживают самой высокой оценки. Особенно хочется отметить ваш самоотверженный труд в праздничные и выходные дни, когда ваша работа становится особенно важной. Благодарю вас за добросовестное отношение к своему делу, за готовность решать самые сложные задачи. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений и благодарных клиентов! Пусть ваш нелёгкий труд всегда находит достойную оценку, а дома ждут любящие люди!» - добавил Игорь Иванов.

Пресс-портрет
Иванов Игорь Олегович Председатель Псковского областного совета профсоюзов
Источник: Псковская Лента Новостей
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