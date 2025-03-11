Игорь Иванов поблагодарил работников ЖКХ за готовность решать сложные задачи

С профессиональным праздником работников жилищно-коммунального хозяйства поздравил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.
Фото: Псковский облсовпроф
Он подчеркнул, что в руках работников ЖКХ находится важнейшая задача – делать жизнь людей удобной и безопасной.
«Ваш профессионализм, ответственность и преданность делу заслуживают самой высокой оценки. Особенно хочется отметить ваш самоотверженный труд в праздничные и выходные дни, когда ваша работа становится особенно важной. Благодарю вас за добросовестное отношение к своему делу, за готовность решать самые сложные задачи. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений и благодарных клиентов! Пусть ваш нелёгкий труд всегда находит достойную оценку, а дома ждут любящие люди!» - добавил Игорь Иванов.