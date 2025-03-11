ЖКХ

Более 9 тысяч человек работали в организациях ЖКХ Псковской области в 2024 году

Среднесписочная численность работников организаций ЖКХ Псковской области (без субъектов малого предпринимательства) составила 9 324 человека за 2024 год. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «Псковстат».

Населению Псковской области в 2024 году было оказано жилищных и коммунальных услуг на сумму 14 миллиардов рублей. Это составило 34,5% от общего объема платных услуг. В среднем на одного жителя региона приходилось жилищно-коммунальных услуг на сумму 24 тысячи рублей.

Напомним, что День работников ЖКХ отмечается в России сегодня, 16 марта.