ЖКХ

Андрей Михайлов об отопительном сезоне: Все коммунальные службы справились на оценку «хорошо»

Все коммунальные службы справились на оценку «хорошо», заявил депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу, член комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Михайлов, комментируя отопительный сезон в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Касаемо отопительного сезона, во-первых, зима радовала теплой погодой. Для коммунальщика это важно, ни в одном из муниципалитетов кардинальных сбоев не было. Конечно, сети изношены, есть, над чем поработать, но все коммунальные службы, все главы главы справились на оценку как минимум "хорошо". Дай Бог, чтобы так было всегда, каждый год», - сказал Андрей Михайлов.

Депутат отметил, что аварийные ситуации случались, но службы справлялись и устраняли их вовремя.