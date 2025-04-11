ЖКХ

Денис Кузнецов: Не у всех людей сформировано понятие об отходах

Не у всех людей сформировано понятие об отходах. Такое мнение в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Коммунальный ликбез» выразил и. о. генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.

«Договоры мы заключаем как с садоводческими некоммерческими товариществами, так и с (владельцами) индивидуальных жилых строений. Есть ряд дач, которые не сформировали садоводческое некоммерческое товарищество, и договоры заключаются напрямую с каждым собственником», - пояснил Денис Кузнецов.

И. о. директора добавил, что люди, вынося мусор в контейнеры, уверены, что вывозить абсолютно все - это обязанность регоператора по обращению с ТКО, но данное мнение неправильное. «У людей не сформировано понятие об отходах. Они думают, что отходы - это все вещи, от которых надо избавиться», - заключил он.