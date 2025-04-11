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«Горводоканал» восстанавливает систему водоотведения вблизи псковской школы №16

Специалисты муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» занимаются ремонтом выведенной из строя системы водоотведения на Ленинградском шоссе, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фотографии: «Горводоканал»

12 марта при строительстве инженерных сетей к одному из жилых домов по Ленинградскому шоссе подрядчик повредил напорную сеть канализации, расположенную возле средней школы №16. Подрядчик своими силами провел ремонт аварийного участка трубопровода, но функционирование системы водоотведения не возобновилось из-за засора трубы, образовавшегося вследствие нанесенного повреждения.

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С 14 марта к ликвидации последствий аварии подключилось муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал». С одной стороны, сеть канализации на данной территории не находится в хозяйственном ведении «Горводоканала» и не передана ему как бесхозный объект, отметили на предприятии. С другой, авария серьезно затронула социально-значимый объект — школу №16, поэтому предприятие включилось в работу по восстановлению водоотведения.

«Ввиду неработоспособности поврежденной напорной канализации "Горводоканал" был вынужден полностью остановить водоотведение с пострадавшей территории и приступить к откачке сточных вод ассенизационной спецтехникой. О принимаемых предприятием мерах регулярно информируется администрация Пскова», - отметили на предприятии.

«Горводоканал» приступил к ремонту выведенной из строя системы водоотведения 14 апреля — сразу же после согласования вопроса финансирования работ с муниципалитетом. Возобновление штатного водоотведения займет не менее недели.