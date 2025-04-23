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Регоператор по обращению с ТКО: Юрлица без договора на вывоз мусора могут попасть под приостановку деятельности

23.04.2025 16:27|ПсковКомментариев: 0

Расчистив бардак в псковских дворах, оставшийся после предшественников, новый регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами вплотную занялся работой по заключению договоров с юридическими лицами. Пока что большая часть из них выносит свои отходы в контейнеры для жителей. Сотрудники регоператора не только рассылают «уклонистам» уведомления, но буквально обходят их с информацией о возможных последствиях «игры в прятки». Пока договор не заключен, долг все равно копится. А если его не оплатить, можно «попасть» на судебную госпошлину, крупный штраф и даже под приостановку деятельности на три месяца. Подробнее о работе с коммерсантами в интервью Псковской Ленте Новостей рассказал и.о. гендиректора компании «Экогрупп» Денис Кузнецов.

 

- Денис Юрьевич, какой процент в структуре отходов, вывозимых «Экогрупп», формируют юридические лица?

- Юрлица генерируют отходов меньше, чем население, на коммерческий сектор приходится 30-35% от общего объема. Наша компания является регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами с июля прошлого года, то есть уже больше девяти месяцев. Сначала мы были более сосредоточены на повышении качества услуги для населения. Первоначальная задача была - вычистить наши дворы и поддерживать их в чистоте. Теперь начался этап системной работы с юрлицами.

- Много ли среди них «уклонистов»?

- В настоящий момент с юридическими лицами заключено около 3500 договоров, это примерно 30% от того, сколько должно быть. Делаем вывод, что остальные уклоняются, то есть просто выносят свои пакеты к ближайшему контейнеру без оплаты.

Есть у нас пример: новый район, четыре дома с одним двором, на первых этажах коммерческие помещения. По нормативам накопления отходов населением должно стоять три контейнера. Там стоит пять, и происходит постоянное перенакопление. Значит, два контейнера генерируют юридические лица, их регоператор вывозит за свой счет. Население оплатило только три, но мы не можем оставить три, иначе вся площадка будет завалена отходами, их начнут разносить по району кошки, собаки и огромные чайки.

Мы не можем иначе, так как осознаем свою ответственность за санитарное состояние наших городов и поселков, но из-за «уклонистов» получается, что мы генерируем себе прямые убытки.

- Юрлица после заключения договора обязаны покупать собственные контейнеры?

- Необязательно. Законодательно прописано, что каждое юридическое лицо обязано заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов. Но норматив накопления у каждого юрлица различается в зависимости от вида деятельности. Парикмахерская на сто квадратных метров и продуктовый магазин такой же площади будут генерировать разное количество отходов. Итоговая цифра в счете зависит от этого норматива. У магазина генерация отходов в районе полукуба в сутки. То есть стандартный пластиковый контейнер объемом 1,1 куба они заполняют за два дня. Соответственно, целесообразно ставить свой контейнер и пользоваться им отдельно. А у парикмахерской количество отходов - «ведро в неделю», и они просто получают «прописку» своих отходов на ближайшей контейнерной площадке.

- Каков порядок действий для юрлица при заключении договора?

- Нужно прийти в наш офис, один расположен в Пскове на улице Металлистов, 18, другой - в Великих Луках, на Речном проезде, 4а. Либо направить заявку на официальную почту ecogrupp@tko60.ru, после чего с организацией свяжутся наши сотрудники и разъяснят дальнейший порядок действий. На сайте https://tko.pskov.ru/ есть перечень документов, которые необходимо предоставить для заключения договора. Если юрлицо отправляет пакет документов сразу вместе с заявкой, то примерно через неделю придет уже подписанный с нашей стороны договор.

- Какие есть санкции для тех, кто не заключил договор?

- Уклонение ведет к большим штрафам как в целом для организации, так и для руководителя, и может повлечь приостановку деятельности.

Санкции по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».
Штрафы:
для должностных лиц - до 30 тысяч рублей,
для самозанятых и ИП - до 50 тысяч рублей (или приостановка деятельности до 90 суток),
для юрлиц - до 250 тысяч рублей (или приостановка деятельности до 90 суток).

Мы получаем от муниципальных образований базы данных по юрлицам, работающим на конкретной территории. Если мы выявляем тех, кого нет в нашей базе заключенных договоров, сначала отправляем уведомительное письмо с информацией о необходимости заключить договор, прописываем штрафные санкции. Если в течение 15 суток после получения письма не поступает заявка на заключение договора, мы включаем такое лицо в реестр и формируем заявление в полицию. На прошлой неделе направлено первое заявление с реестром из 137 юридических лиц для принятия административных мер. Штрафы немаленькие.

- Какая работа ведется с теми, кто пока не заключил договор?

- Предыдущий регоператор не в должном виде передал нам списки тех, с кем уже был заключен договор. То есть мы проводим работу с чистого листа. Приходится буквально обходить всех предпринимателей ногами. У нас в штате десяток сотрудников, которые обходят территории и выявляют тех, у кого не заключен договор. Можно сказать, что «прочесывают» улицы, заходя в каждое коммерческое помещение на пути, выясняя есть ли договор, заодно на месте отвечают на все вопросы. В частности, дома во дворе, который я приводил в пример, мы полностью обошли, идет процесс заключения договоров с юрлицами. На следующей неделе запланирована работа в Острове, далее Палкино и Печоры. Своя команда работает в южной зоне. Реакция у коммерсантов совершенно разная, кто-то чуть ли с палками выгоняет и угрожает, другие интересуются нюансами заключения договора. И рассылка уже упомянутых уведомлений дает положительный эффект. Мы их начали отправлять в марте, сразу стали поступать заявки на заключение договоров.

- Почему важно заключать договор и действовать в легальном поле?

- Мы хотим, чтобы сложилось понимание: дойдем до каждого. Платить придется всем рано или поздно. И лучше сделать это сразу, чтобы не копить долг, чтобы его оплата не легла тяжелым бременем. Весь сетевой бизнес: заправки, магазины, общепит — пришли первыми. Федеральные сети научены опытом в других регионах. Они понимают, что приостановка деятельности на три месяца встанет намного дороже, чем работа в легальном поле.

Если все прошедшие девять месяцев юридическое лицо уклонялось от заключения договора, счет будет выставлен за весь предыдущий период - мусор-то мы вывозили. Если оплата не происходит, мы абсолютно справедливо идем в суд. Судебная практика очень большая, суды всегда в таких случаях становятся на сторону регионального оператора. В некоторых регионах еще и пени сверху выставляются. У нас этого нет, но должнику придется компенсировать нам затраты на госпошлину.

Беседовала Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
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