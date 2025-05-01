ЖКХ

Отопительный сезон в Псковском районе продлится до 12 мая

Отопительный сезон в Псковском районе продлится до 12 мая, сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Такое решение принято на основе ежедневного мониторинга погодных условий.

«Только за сегодняшнее утро на улице выпали осадки в виде снега, а в ближайшие дни ночами температура будет стремиться к нулю градусов. К 12 мая, по предварительному прогнозу, температура атмосферного воздуха позволит завершить отопительный сезон», - сказала Наталья Федорова.

Напомним, в Пскове отопительный сезон также продлили до 12 мая.