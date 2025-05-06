ЖКХ

Отопительный сезон в Бежаницком округе завершат не ранее 12 мая

Отопительный сезон в Бежаницком муниципальном округе завершат не ранее 12 мая, сообщила глава округа Елена Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с погодными условиями отопительный сезон в Бежаницком муниципальном округе планируется завершить не ранее 12 мая. Это позволит каждому жителю округа почувствовать себя дома комфортно в прохладные майские дни», - сказала Елена Иванова.

В случае необходимости срок отопительного сезона может быть продлен до наступления подходящих погодных условий.

Напомним, в Пскове и в Псковском районе отопительный сезон продлен до 12 мая.