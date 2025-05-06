ЖКХ

Возобновить отопительный сезон в Великих Луках невозможно — Андрей Беляев

Возобновление отопительного сезона в Великих Луках технически не предоставляется возможным, сообщил глава администрации Великих Лук Андрей Беляев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава администрации пояснил, что решение об окончании отопительного сезона было принято на законных основаниях 21 апреля, с учётом установившейся тёплой погоды, а также многочисленных обращений жителей, жалующихся на жару в квартирах, и официального прогноза погоды. Информация о завершении отопительного сезона размещена на официальном сайте и в СМИ.

Смотрите также Отопительный сезон в Великих Луках завершится 21 апреля

Дополнительно он отметил, что «Тепловые сети» продолжает работать в сложных экономических условиях.

Фото здесь и далее: Андрей Беляев

«Предприятие на протяжении нескольких лет не повышало тарифы, при этом неоднократно обращалось за поддержкой в правительство Псковской области, однако получило отказ. При этом оборудование и сети имеют высокую степень износа. В этой ситуации администрацией города из резервного фонда были выделены средства для оказания необходимой помощи предприятию. Продолжаем работу с правительством области по привлечению средств на модернизацию сетей и оборудования», - рассказал Андрей Беляев.

Кроме того, в адрес предприятия поступило уведомление от компании «Газпром» о проведении огневых работ на основной газовой магистрали, которая снабжает город, что повлекло за собой ограничение объёмов поставляемого газа. «В связи с этим котельные переведены на летний режим работы. На трассах и котельных уже начаты мероприятия по подготовке к следующему отопительному сезону. Своевременность проведения данных работ обусловлена значительными сроками подготовки к новому отопительному сезону и направлена на прохождение следующего отопительного сезона с минимальными рисками. Возобновление отопительного сезона технически не предоставляется возможным», - заключил глава администрации Великих Лук.

Напомним, ранее правительство Псковской области рекомендовало руководству Великих Лук оперативно возобновить отопительный сезон.