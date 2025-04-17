ЖКХ

Отопительный сезон в Великих Луках завершится 21 апреля

Отопительный сезон в Великих Луках планируют завершить 21 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

«С учётом прогноза погоды и действующих нормативов, муниципальное предприятие "Тепловые сети" сообщает, что 21 апреля 2025 года в Великих Луках завершается отопительный сезон. Данное решение принято на основании прогноза среднесуточной температуры воздуха, который не предполагает заморозков и понижения среднесуточной температуры воздуха ниже + 8 градусов», - сообщили в администрации.

В администрации напомнили, что согласно правилам предоставления коммунальных услуг и методическим рекомендациям Псковской области по данному вопросу, отопительный сезон завершается после того, как среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 дней подряд превышает +8 градусов. По прогнозу погоды понижения температуры ниже этой отметки не прогнозируется и на майские праздники.

Ранее сообщалось, что решение об отключении отопления в зданиях в Пскове примут на следующей неделе после запроса прогноза погоды.