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Руководству Великих Лук рекомендовали оперативно возобновить отопительный сезон

Руководству Великих Лук рекомендовали оперативно возобновить отопительный сезон. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале, на преждевременное завершение отопительного сезона поступает большое количество жалоб.

«Ситуация в муниципалитетах разная. В Пскове отопительный сезон продолжается до 12 мая и в случае необходимости будет продлен. Отдельные муниципалитеты, успевшие отключить отопление, своевременно отреагировали и вернулись к режиму протапливания, чтобы люди не замерзали», - рассказал Михаил Ведерников.

В Великих Луках отопление отключили 21 апреля, при этом не уведомили об этом в установленном порядке правительство области. Глава региона уточнил, что все вопросы и по подготовке к зиме, и по окончанию отопительного сезона рассматривает специально созданная комиссия при правительстве Псковской области.

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Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Учитывая большое количество обращений, правительство региона направило информацию в прокуратуру Псковской области для оценки правомерности действий администрации города Великие Луки по отключению теплоснабжения. Руководству города Великие Луки рекомендовано оперативно возобновить отопительный сезон до наступления подходящих погодных условий», - сообщил глава региона.