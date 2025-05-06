Прокуратура начала проверку по факту отключения отопления в муниципалитетах Псковской области

Прокуратура организовала проведение проверки по факту завершения отопительного периода с 2024 по 2025 год в городе Великие Луки и иных муниципальных образованиях региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Как отметили в прокуратуре, в ходе проверки выявлены нарушения требований жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства, что послужило основанием для принятия мер прокурорского реагирования, направленных на восстановление нарушенных прав граждан на благоприятные условия проживания.
В настоящее время проверочные мероприятия не завершены. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности. Сложившаяся ситуация находится на особом контроле прокуратуры области.
Ранее правительство Псковской области рекомендовало руководству Великих Лук оперативно возобновить отопительный сезон.