ЖКХ

Прокуратура начала проверку по факту отключения отопления в муниципалитетах Псковской области

Прокуратура организовала проведение проверки по факту завершения отопительного периода с 2024 по 2025 год в городе Великие Луки и иных муниципальных образованиях региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Как отметили в прокуратуре, в ходе проверки выявлены нарушения требований жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства, что послужило основанием для принятия мер прокурорского реагирования, направленных на восстановление нарушенных прав граждан на благоприятные условия проживания.

В настоящее время проверочные мероприятия не завершены. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности. Сложившаяся ситуация находится на особом контроле прокуратуры области.

Ранее правительство Псковской области рекомендовало руководству Великих Лук оперативно возобновить отопительный сезон.

Смотрите также Руководству Великих Лук рекомендовали оперативно возобновить отопительный сезон

Как уточнял глава администрации Великих Лук Андрей Беляев, возобновление отопительного сезона в Великих Луках технически не предоставляется возможным.