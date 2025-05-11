Газовики напомнили псковичам о запрете заклеивать вентиляционные отверстия 

АО «Газпром газораспределение Псков» напоминает о правилах газовой безопасности в весенний период, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе кампании.
С наступлением весны и резкими перепадами температуры воздуха «Газпром газораспределение Псков» призывает жителей региона быть особенно внимательными при использовании газового оборудования. В этот период важно соблюдать правила безопасности при эксплуатации газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход: газовых колонок, котлов, газифицированных печей.
При сильном ветре, тумане, во время дождя в дымоходах происходит ухудшение тяги или может появиться обратная тяга. Это, в свою очередь, может стать причиной скопления угарного газа в помещении и привести к отравлению, пояснили специалисты.
Чтобы избежать опасных ситуаций, необходимо:
Специалисты обращают внимание псковичей на то, что при появлении запаха газа немедленно необходимо немедленно прекратить пользование газовым оборудованием, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, выйти на улицу и вызвать аварийную службу газовой сети (тел. 04, 104, 112). При утечке газа нельзя зажигать огонь, курить, включать электроосвещение и электроприборы, а также пользоваться электрозвонками.